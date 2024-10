Sara Caamaño, del Atletismo Barbanza, subcampeona de España Sub 16 en Navarra

El estadio Nelson Mandela de Tudela acogió este fin de semana el Campeoanto de España Sub 16 de selecciones autonómicas organizado por la Federación Española, en colaboración con la Federación Nacarra y la Española de Deporte Adaptado.



Fueron un total de 39 los atletas seleccionados por la dirección técnica de la FGA, que tuvieron como entrenadores a Frank Casañas, Jose Carlos Tuñas y Mayka Jueguen. El Atletismo Barbanza de A Pobra estuvo representado por Sara Caamaño en Peso y Valeria Buceta, que compitió en 4x100 y en el 4x300. Además, también formó parte del combinado autonómico Pablo Ruiz, del Santa Uxía Atletismo, en la prueba de 4x100. Galicia finalizó en quinta posición en categoría masculina y en la sexta en la femenina.

Sara Caamaño se hizo con la segunda posición en lanzamiento de peso al alcanzar una distancia de 11.64 metros. Es el tercer podio en un Campeonato de España, "a pesar de llegar con mucha carga de entrenamiento y sin estar preparando nada a nivel técnico - competitivo", explican desde el club, destacando que todavía es una atleta de primer año cadete.

Sara Caamaño y Valeria Buceta, del Atletismo Barbanza



Pablo Ruiz también se hizo con la segunda posición junto a Lois García, Mateo Refojo y Aarón Pérez en el relevo de 4×100 masculino, por detrás de Andalucía. Por su parte, Valeria Buceta Novo logró el sexto y el decimotercer puesto con el equipo de relevos en el 4x100 y 4x300 ml respectivamente, en el que fue su debut en una cita nacional.

Atletismo Cuntis

El Atletismo Cuntis estuvo representado en Marín en la clásica Milla Urbana San Miguel, en la que brillaron Luan de Lima Pereira y Enmanuel Ogando en Sub 18, Ismael Ogando en Sub 14 y Ailyn Durán en Sub 12. Así como Juan Carlos Rojo en Máster 35 y Mohamed Lachhab en Sub 23 con su medalla de bronce.

Como es habitual, el club cuntiense tuvo varios frentes abiertos el fin de semana en diferentes puntos de la geografía de la Península Ibérica. Manolo Vieites fue quinto y se colgó el bronce en la categoría Máster de 45 a 49 años en la Clásica de A Pobla, mientras que Marcos Fontáns compitió en Touro y en el Maratón de Oporto. Por su parte, Henara Rojo participará en la prueba de marcha a disputar en la Gran Vía de Madrid el domingo, tomando parte en los 3 kilómetros en categoría Sub 16.