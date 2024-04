Secho: "De una forma u otra, el Arosa peleará por subir hasta el final”

Bergantiños y Arosa, los dos equipos que partieron con el objetivo de ser campeones en verano, se ven las caras el domingo en As Eiroas (18 horas). Es un duelo en la parte alta, entre el líder y el tercer clasificado, aunque muy distanciados porque les separan 14 puntos.

El Arosa se quedó sin opciones de pelear el ascenso directo al inicio de la segunda vuelta. Cuando los de Carballo visitaron A Lomba en la primera, sólo había 3 puntos de distancia entre ambos. En una exhibición de pegada y fortaleza en las áreas, el Bergantiños se impuso 1-3 y a partir de ahí la diferencia fue en aumento.



Al frente del líder está el entrenador sonense Jose Manuel Martínez “Secho”, que llegó de la mano del director deportivo del club, Darío Cotelo, quien hizo un equipo prácticamente nuevo respecto al que descendió de Segunda RFEF hace unos meses. Sólo continuaron el portero Santi Canedo, Tomé (lesionado toda la temporada), Remeseiro y Pedrosa.

El Bergantiños se armó con un importante arsenal ofensivo, con jugadores como Musy, Longo, Cano y Álex Ramos, que unidos al propio Remeseiro y Pedrosa hacía prever que iba a ser un equipo que estaría cerca del medio centenar de goles. A falta de siete partidos, llevan cuarenta. Si bien, también destacan por su seguridad atrás, ya que Canedo es el portero menos batido del grupo con 14 tantos, los mismos que encajó Manu Táboas, pero en dos partidos menos.



Al fichar al exseleccionador gallego sub 18, que siempre destacó por su atractiva propuesta de juego, también se esperaba un Bergantiños muy generoso en su propuesta. Pero realmente su mayor virtud está siendo la solvencia. Sólo ha perdido un único partido. Fue en la tercera jornada ante el Celta C, su gran rival por el primer puesto al que aventaja en 7 puntos a falta de 21 en juego.

“El equipo es muy competitivo. No solemos encajar mucho y siempre tratamos de buscar la portería contraria. Desde hace un tiempo sólo nos centramos en cada partido”, explica Secho. “Nosotros tenemos claras las circunstancias en las que nos movemos. La idea inicial es ser protagonistas con balón pero hay veces que no eres capaz de desarrollarla. El campo que tenemos y como es la categoría te obliga a adaptarte. Aparte de que la construcción de un equipo completamente nuevo”, que es la mayor dificultad a la que se enfrentó el entrenador líder.



A pesar de la ventaja sobre el segundo, Secho dice que “hasta que no se consiga el objetivo, no hemos hecho nada”, por lo que en Carballo sólo piensan en el Arosa, al que veían como un rival directo por el título. “Yo esperaba que todo estuviese más comprimido de lo que está ahora mismo. Eso sería lo más normal a estas alturas. Nos hemos descolgado un poco Celta C y nosotros, pero sólo hay que mirar la propia plantilla del Arosa...lo normal es que hubiera más equipos cerca e igualados peleando hasta el final”.



Sobre el partido del domingo, el técnico local cree que será “muy igualado, cualquier detalle y el acierto lo va a decidir”. En cuanto al Arosa, Secho dice que “también es un equipo muy competitivo, que encaja muy poco, quizá el debe es el desarrollo ofensivo pero se reforzó muy bien con Santi Gegunde, que me gusta mucho, e Iñaki Leonardo. Tiene jugadores que desequilibran por fuera y buenos delanteros...es una muy buena plantilla que de una manera u otra va a estar peleando por el ascenso hasta el final”.



Frente a frente estarán el domingo dos equipos en buena dinámica, ya que el Arosa viene de dos victorias seguidas en Betanzos y Paiosaco, y que destacan porque han sido capaces de dejar su portería a cero en muchos partidos. El Arosa en 16 ocasiones y el Bergantiños en 15. “En este campo va a ser un partido igualado porque es difícil controlar al rival. Los segundos balones serán claves. De cualquier balón sale una situación de gol”, avisa el entrenador del Bergantiños.