Siete canoístas de Arousa parten hacia Hungría para disputar el Mundial Júnior y Sub 23

La selección española júnior y sub 23 de piragüismo parte hacia la localidad húngara de Szeged donde a partir del miércoles arranca el Campeonato del Mundo Sprint Júnior y Sub 23 que se celebra hasta el domingo. La presencia arousana en la equipo nacional de canoa es notable con un total de siete representantes de la armada arousana.

Son Manuel Fontán y Carlos Picón (Náutico O Muiño de Ribadumia), Noel Domínguez, Diego Domínguez y David Barreiro (Breogán de O Grove), Pedro Torrado (As Torres Romería Vikinga de Catoira) y la grovense Valeria Oliveira. Esta última, del Club Escola Piragüismo Poio, competirá en C1 200 y C1 500 en categoría júnior. El vilagarciano del Club As Torres Pedro Torrado tomará parte en la prueba de C1 5.000 y C4 500 júnior formando tripulación con Carlos Gutier Picón, del Club Náutico O Muiño de Ribadumia, y con los palistas del Piragüismo Aranjuez Daniel Ros y Asier Cortijo.

En la categoría Sub 23, Manuel Fontán, del Náutico de O Muiño de Ribadumia, competirá en C1 500 y C4 500, las mismas distancias que realizó en el Mundial Absoluto de Canadá hace un mes, donde ganó la final B de la prueba individual y se colgó el oro en la prueba de barcos de equipo. Esta vez formará tripulación en el C4 junto a David Barreiro (Breogán do Grove), Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra) y Cayetano García (Náutico de Sevilla). En la categoría Sub 23 también aspiran a colgarse medalla los hermanos Domínguez, del Breogán de O Grove. Noel remará el C1 5.000, y junto a Diego doblarán en el C2 500 y el C2 1.000, además Diego participará en el C2 500 mixto junto a Antía Jácome.