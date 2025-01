Siete equipos arousanos alcanzan la cuarta ronda de la Copa Diputación

A falta de que se dispute esta noche a partir de las 21 horas en el campo de Monterredondo la eliminatoria entre Chispa y CJ Cambados, ya se conocen los enfrentamientos de los 1/16 de final de la Copa Diputación masculina en el sector del cuadro de la delegación de Pontevedra. A partir de este sábado comienzan ya las eliminatorias de cuarta ronda, en la que habrá un total de siete equipos arousanos en liza.



Por una parte del cuadro, el Vea, que apeó al CD Grove en la tanda de penaltis, se medirá por un puesto en octavos de final con el Beluso. El Terra de Montes, por su parte, se cruzará con el Lalín, que eliminó al Zacande. El Pontearnelas, que apeó al Dorrón al ganarle 2-4, recibirá al Arcade. El vencedor de esta eliminatoria se cruzará con el que resulte ganador de la que disputarán en A Senra el Ribadumia contra el Pontevedra B.



Por la otra parte del cuadro, el Amanecer, que derrotó al Unión Dena por 4-2 el pasado día 28 de diciembre, espera rival del duelo de esta noche entre Chispa y CJ Cambados. Mañana sábado a las 16.30 horas el Céltiga visita al Domaio con el objetivo de meterse en octavos. También mañana por la tarde, el Deiro recibe a las 17 horas al Caldas en Monte da Lomba con un puesto en cuarta ronda en juego, donde el vencedor se cruzará con el ganador de la eliminatoria entre Campolameiro y Pontecaldelas, que aún no tiene fecha de disputa.

Así está el cuadro de la zona de Vigo

Cabe recordar que el vencedor de la parte del cuadro de la zona de Pontevedra se jugará el título en la gran final el 17 de mayo con el de la zona de Vigo, cuyas eliminatorias de cuarta ronda son: Val Miñor vs Areas, Gondomar vs Porriño, San Esteban vs Atios, Guillarei vs Matamá, Guardés vs Juvenil, Santa Mariña vs Racing Castrelos, Louro Tameiga vs Mos y Tomiño vs Choco.

120.000 euros en premios y el acceso a la Copa del Rey como incentivos

La Copa Diputación reparte 120.000 euros en premios y da acceso a la Supercopa, que juegan los cuatro campeones de cada provincia. El ganador de la Supercopa accede a la Copa del Rey 2025-2026.