El Sigaltec afina el tiro y aplasta al Porriño con Pablo Fernández de protagonista

El Sigaltec de Luis Gabín vuelve a saborear la victoria. En esta ocasión con un 79-91 en casa del Porriño, un equipo que, en su visita a Vilagarcía pasó por encima del conjunto arousano. “Estamos muy contentos de ganar fuera, a pesar de que esta victoria no nos da un salto en la clasificación, demuestra que no vamos a dejar que nos echen fuera de la Final Four”, destaca Luis Gabín.



Un encuentro en el que los vilagarcianos entendieron a la perfección lo que les exigía el duelo, y en el que el acierto se puso del lado de los visitantes, llegando a anotar 15 triples en todo el partido, y 34 puntos solo en el primer cuarto. “El equipo mostró mucha confianza, no hubo baches y eso hizo que los jugadores se pudiesen mantener enchufados”, señala el técnico arousano.



Con un alto porcentaje de tiro, el Sigaltec supo contrarrestar el talento individual de los jugadores locales. “La marcha de Luis había generado dudas. Además Gus se había llevado un golpe en el partido contra el Cambre, por lo que estaba aún dolorido. Aúnasí fue el mejor partido de cara al aro”, comenta Gabín. Si alguien fue protagonista en el gran resultado ese fue Pablo Fernández, que anotó la mayoría de los puntos a favor de los arousanos y provocó que el marcaje de Porriño se centrase en su persona . “En defensa controlamos bien, diría que en ese aspecto fuimos listos”.