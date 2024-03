El Sigaltec pierde en Ferrol y complica sus aspiraciones

El Sigaltec de Luis Gabín acumula su segunda derrota consecutiva, que también es la segunda fuera de casa. En esta ocasión, los vilagarcianos caían por 70-65 frente al Costa Artabra, el cuarto clasificado del grupo. Tras esta derrota, el Sigaltec se coloca en el sexto puesto de la clasificación con 8 puntos. Lo cierto es que el encuentro fue de lo más igualado, con momentos en los que los visitantes llegaron a colocarse siete puntos por delante de los locales. Una ventaja que los de Gabín no fueron capaces de mantener, especialmente en los últimos minutos del partido.



“El duelo estuvo todo el rato igualado. Alguno se ponía por delante y el otro te remontaba, son partidos difíciles porque al final, al estar tan igualado, estás constantenmente en máxima tensión”, destaca Gabín. Tanto el Artabra como el Sigaltec cuentan con ideas de juego muy parecidas, además de que no hay una gran diferencia física entre sus plantillas, lo que potenció el igualado marcador durante el transcurso del encuentro. “La máxima ventaja que conseguimos fue ponernos siete puntos por encima de ellos, pero faltó mantener la cabeza fría, sobre todo en los últimos cinco minutos”, lamenta el técnico.



Los locales, por su parte, aprovechaban cada error de los de Gabín, a pesar de que el rebote no haya sido un factor determinante para este duelo. “Hubo momentos en que las decisiones, especialmente en ataque, no fueron las mejores. En cuanto al rebote también estuvimos igualados, pero en los momentos críticos, de mantener una mínima ventaja, no estuvimos finos”, afirma Gabín. Si algo trabajan de manera intensa los vilagarcianos es el aspecto defensivo, por lo que sus rivales aprovechan el mínimo despiste. “Quizás algún balón más podíamos haber tocado. Es cierto que en defensa estamos bien, pero hay ocasiones en las que no logramos convertir esa buena defensa en una acción positiva”, lamenta. Ahora, toca recibir en Fontecarmoa al Noia, para reengancharse en la clasificación.