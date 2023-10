Sigaltec CLB, un equipo de cantera con el que volver a soñar con EBA

Cuatro partidos, cuatro victorias contundentes. El Sigaltec CLB firma un espectacular arranque de liga en Primera Autonómica, liderando el grupo sur. Tras disputar las fases de ascenso a la Liga EBA los tres últimos años, el equipo que entrena Luis Gabín parece dispuesto a intentarlo por cuarta vez. El fin de semana venció 84-60 al Campus Universitario de Ourense. Otro triunfo arrollador que se suma a los conseguidos ante el Rafonca Puertas y automatismos O Meco en el derbi por 56-84, al 82-54 endosado al Berberecho de Noia y al 40-66 de la primera jornada en la pista del Seis do Nadal Coia.

Pese al espectacular inicio de la liga regular, Luis Gabín prefiere relativizar y suaviza las expectativas porque el cambio de formato resta valor a lo que está haciendo el equipo a efectos de la segunda fase. “La liga está dividida en dos fases, el grupo norte es más duro y el camino a la fase de ascenso va a ser complicado”. Los cuatro primeros clasificados de ambos grupos al término de la primera fase acceden a una liga regular de todos contra todos en la segunda fase, en la que los resultados obtenidos en la primera ya no cuentan. Los cuatro primeros clasificados de la segunda fase jugarán por el ascenso a EBA.

Hace catorce años el club renunció a competir en dicha categoría hastiado por la devaluación progresiva que fue sufriendo la EBA y la exigencia económica para mantener el proyecto. Desde entonces el trabajo de cantera ha sido la prioridad y el único objetivo. Esa labor formativa tiene ahora una transferencia en el primer equipo, ya que once de los trece jugadores de la plantilla son de la cantera. “El objetivo del club es que los chavales de Vilagarcía tengan una categoría en la que jugar a su máximo nivel”, explica Gabín. Los últimos años el techo fue llegar a la fase de ascenso, pero quizá esta temporada se puede romper esa barrera. “Estoy seguro que si algún día los chicos están preparados para salir en EBA, el club hará todo lo posible para que así sea”. Para eso se lo tienen que ganar en la pista. De momento han empezado muy bien y el técnico está satisfecho porque “tenemos una plantilla más larga, la mayor parte viven en Vilagarcía y ya no estudian fuera, no es lo mismo entrenar cuatro días con 10 jugadores que no hacerlo, cambia mucho el nivel de entrenamiento”. El veterano pívot Gus Andújar, a sus 44 años y en buen forma física, vuelve para aportar experiencia y capitanear al grupo. También regresó esta temporada el base Óscar Castaño, tras un año fuera por estudios. Desde el equipo júnior promocionaron tres jugadores. Con un entrenador también de la casa, el Sigaltec CLB vuelve a ilusionar. “Primero hay que meterse en la segunda fase, no podemos pensar en lo que va a pasar en enero”, asume Luis Gabín.