El Sigaltec encara “sin presión” la fase de ascenso a Liga EBA

El Sigaltec se juega mañana sábado el ascenso a la Liga EBA en la fase final de Primera División que se celebra en Culleredo. El equipo de Luis Gabín está a dos victorias de regresar a la categoría en la que escribió las páginas más importantes de su historia décadas atrás. Los vilagarcianos accedieron a esta fase final como terceros clasificados de su grupo. El sábado por la mañana a las 10 horas se enfrentarán en el duelo previo ante el Cambre, segundo clasificado del otro grupo. De ganar este encuentro, el Sigaltec jugaría el sábado por la tarde una de las dos semifinales que deciden el ascenso ante el Estudiantes de Lugo, que fue primero en su grupo y le ganó los dos partidos al equipo de la capital arousana.

El otro cruce enfrenta a Obradoiro USC y Seis do Nadal. El ganador se medirá en la otra semifinal por el ascenso al Traumacor Culleredo, que ejerce de anfitrión en el pabellón O Burgo y es favorito con el ex ACB Alberto Corbacho en sus filas.

Luis Gabín cuenta con la plantilla al completo para la cita con la única ausencia de Barreiro, por lo que tirará de dos jugadores júniors para completar la lista. “Anímicamente estamos bien. Venimos de sentirnos competitivos contra Lugo”, pese a caer 69-89 en el último partido de la segunda fase. “Nos lo estamos tomando como algo ilusionante y sin meternos presión”, explica Gabín, que quiere evitar lo sucedido la pasada temporada en la misma fase. “Queremos acabar bien la temporada y con buenas sensaciones. Vamos con la intención de dar la sorpresa. Sabemos que somos el último invitado a la fiesta. Hay dos favoritos muy claros que son Culleredo y Lugo por físico y plantilla, y después Cambre está un escalón por debajo, al igual que el Obradoiro”.

Tanto Sigaltec como Seis do Nadal son a prioiri los que menos opciones tienen, pero Luis Gabín, pese a disponer de una rotación corta, habla de “disfrutar e ir a por todas, si nos sale bien podemos ganar y si nos sale mal podemos perder de 25, nosotros no vamos a especular con el ritmo de partido”. Aunque Gabín da importancia a minimizar las pérdidas.