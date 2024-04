El Sigaltec se ilusiona con la “Final Four” al vencer al Allariz por un 43-62

El Sigaltec de Luis Gabín continúa con su buena racha, sumando su quinta victoria consecutiva, en esta ocasión en casa del Allariz por 43-62. Un encuentro que empezó mal para los visitantes, pero que en el segundo cuarto lograrían romper. Con esta victoria, los vilagarcianos ya suman siete, y se posicionan en la segunda plaza de la tabla clasificatoria de la Primera Autonómica. Una situación que, en caso de ganar dos de los tres partidos que restan de temporada, entre los que se encuentra el líder, el Betanzos, los de Gabín podrían entrar en la ansiada Final Four.



"Sacamos el partido adelante, no fue un gran partido, fue uno de los menos vistosos de la temporada, se consiguió la victoria sin muchos problemas", comenta Gabín. "En el primer cuarto empatamos a 15 y el partido llevaba un ritmo bajísimo que no nos convenía. Ya en el segundo cuarto es cuando el partido rompe, porque hablamos que no teníamos que relajarnos, y a partir de ahí conseguimos recuperar más el balón. Una vez pasados 20 minutos el partido se durmió", señala el técnico.



Lo cierto, es que el Allariz llegaba con bajas importantes al encuentro y con una motivación distinta a la de los vilagarcianos, ya que los locales están practicamente descendidos. "El partido se dejó ir. Nosotros una vez cogimos distancia parecía que estabamos pensando en el siguiente partido, y ellos no intentaron remontar. Todos los chicos participaron y hubo rotaciones muy largas”, destaca Gabín. Ahora, tras este quinto triunfo consecutivo, los arousanos piensan en el Betanzos, que será un partido clave de cara a la Final Four.

"Sabemos que vamos a tener que hacer un grandísimo partido para ganarles. Betanzos es el líder, y afrontamos su llegada con ilusión. Si la semana se da bien, Gus y Juan podrán volver a estar disponibles. El equipo tiene muchas ganas. Saben que empezamos la temporada un poco atascados fuera de casa, pero ahora, si ganamos los tres partidos estamos en la Final Four, y en caso de perder con Betanzos, tendríamos que ganar los otros dos”.