Simón Lamas: "Os dous equipos estaremos pendentes doutros campos”

El Arosa se juega mañana el título de liga y el ascenso directo en A Magdalena ante el Racing Vilalbés. Los arlequinados no dependen de sí mismos, ya que necesitan que el Fabril no gane a domicilio a un Barco ya descendido. La atención, por tanto, volverá a estar dividida en dos campos. El Vilalbés tampoco tiene margen de error. Si no gana puede quedarse fuera del play-off de ascenso.

El equipo de Simón Lamas acabó la primera vuelta en el segundo puesto con 28 puntos, 1 más que el Arosa. Pero en la segunda sus números han bajado considerablemente. Lleva solo 15 puntos, números casi de descenso, por los 31 que suma el Arosa, que es el mejor equipo de la segunda vuelta. Eso sí, el Vilalbés solo perdió un único partido en toda la temporada en casa, ante el Viveiro por 0-1.

“Na primeira volta estivemos moi ben. Antes do parón xogamos polo liderato co Fabril e merecemos gañar, pero na segunda volta tivemos moitos problemas de baixas, sobre todo na parte ofensiva”, explica Simón Lamas. “Temos un plantel curto e salvo contra o Silva sempre nos faltou algún xogador. O equipo competiu pero faltounos eficacia. A sensación é que a liga se nos fixo longa”.

El Vilalbés llega a la última jornada “motivado” y dispuesto a sacar fuerzas para colarse en un play-off de ascenso por tercera vez en su historia. “É evidente que imos a estar pendentes os dous equipos do que pase noutros campos”. Si ganan Alondras, que ha pasado a tener 41 puntos tras la estimación de su recurso por alineación indebida del Celta C, y UD Ourense, los chairegos también tendrán que tumbar al Arosa para poder jugar por ascender. “Por moito que non queiras, na segunda parte sempre vas a mirar o que está pasando por se vale o empate ou non”.

Lamas se ha visto con detalle los últimos cuatro partidos del Arosa. “Arrisca moito máis na presión, con carrileros moi avanzados e dalle resultado. É un equipo que arrisca moito, ten moita chegada no centro lateral. Está indo a polos partidos, e ten xogadores de moito nivel, que lle permiten defender así e ir cara arriba”. El entrenador del Vilalbés reconoce que su equipo se siente cómodo si el rival es protagonista, aunque cree que “os dous imos a ter que estar tranquilos e controlar as emocións, é unha final, para nós é como o primeiro partido de play-off”.

Habrá muy buen ambiente en el campo. “O clube está movéndose e o Arosa ten unha das mellores afeccións da liga, respectuosa e que anima ao seu equipo”. En los locales el capitán López es la única baja por lesión.

El orgullo del Barco

Todo el arosismo estará muy pendiente de lo que suceda en Calabagueiros en el duelo entre el Barco y el Fabril. Los locales ya están descendidos. La pregunta que se hace la gente en Vilagarcía es cómo afrontará el partido el Barco. El preparador físico Héctor Otero, que desde hace dos jornadas ejerce de entrenador de los de Valdeorras, explica que “le he transmitido a los jugadores que por respeto a la competición y a nosotros mismos vamos a intentar competir para sacar el partido adelante”.

Tras consumar el descenso la semana pasada, en el Barco los ánimos no son los mejores, “pero por respeto a nuestra afición tenemos que dar una buena imagen y intentar ganar el partido”, insiste el expreparador físico del Céltiga.

El Barco, por tanto, saldrá a ganar y a “dar una buena imagen para demostrar que somos un equipo de Tercera que por circunstancias la próxima temporada vamos a estar en Preferente”. Otero dice que pondrá en liza un equipo “lo más competitivo para la situación actual, ningún futbolista que salga en el once va a bajar los brazos porque la competición tiene que ser lícita y hay que competir hasta el final. El Arosa puede estar tranquilo porque vamos a dar nuestra mejor versión e intentar ganar”.