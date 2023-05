Simón Lamas: “Eles tratarán de non perder para xogarse todo na Lomba, onde son moi fortes”

Racing Vilalbés y Arosa se ven las caras este sábado en A Magdalena (17 horas) en el partido de ida de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso. Lo hacen solo tres semanas después de la última jornada de liga que les midió en el mismo escenario y que se saldó con victoria local por 2-1.

Simón Lamas, entrenador del Vilalbés, reconoce que ahora las circunstancias serán diferentes. “Eu espero a un Arousa distinto, nese partido de liga vimos un rival máis ofensivo do que imos a ver este sábado, basándonos no que fixo no Couto na anterior eliminatoria”.

Lamas espera a un Arosa que “vai a tratar de non perder para xogarse todo na Lomba, onde saben que son moi fortes”. A los chairegos no les vale el empate al término de los 180 minutos, por lo que el objetivo es plantarse en Vilagarcía en ventaja. “Imos a buscar o triunfo. Na Magdalena sabemos que podemos facer sufrir a calquer equipo”. Si bien, Lamas también destaca la capacidad de los suyos para competir a domicilio, como demostraron en la anterior eliminatoria ante el Bouzas, al ganar en la vuelta 0-2. “Se chegamos á volta cun empate ou incluso por detrás no marcador, xa demostramos que o equipo ten capacidade e sobre todo moita ilusión e ambición e non se vai a dar por vencido”.

El Vilalbés ha ido recuperando efectivos en las últimas semanas, por lo que su técnico dispone de más alternativas para elegir. Si bien considera favorito al Arosa en la eliminatoria. “Creo que hai diferencia entre os dous equipos. Empezando porque nós adestramos de noite e a maior parte dos nosos futbolistas traballan. O Arousa ten unha estrutura máis profesional, con moita calidade no plantel. De feito a Javi Sandá, que é suplente, intentámolo fichar e non houbo maneira. Ademáis teñen un adestrador con máis experiencia e que xa conseguiu ascensos. Eles son favoritos, xa na liga o eran por diante do Fabril na miña opinión, pero isto é fútbol e a Terceira galega é unha categoría moi igualada e moi disputada”.

Aspecto de la grada del campo de A Magdalena hace tres semanas en la viisita del Arosa / Mónica Ferreirós



Vilalba está viviendo de forma especial el play-off. “Somos un pobo pequeno enfrentándonos a cidades, pero hai moitísima ilusión. O outro día vimos un gran ambiente en Bouzas, parecía que xogábamos na casa, e na ida metimos máis de mil persoas no campo, algo que aquí é moi complicado. Estamos competindo contra grandísimos equipos, con humildade pero tamén con moitísima ambición”.

Simón Lamas destaca varios jugadores del Arosa. “Sylla marca diferencias. É o mellor dianteiro da categoría, probablemente. Iñaki Martínez me está a sorprender moito. É un dos xogadores máis en forma. A nivel defensivo tamén teñen moi bos futbolistas, como Cotilla ou Martín Sánchez. Manu Táboas está moi regular. Javi Sandá é unha debilidade porque o adestrei. Sei do que é capaz, a pesar de que ao mellor o estilo de xogo non lle beneficia no Arousa, pero é capaz de mellorar moito ao equipo. Teñen moitas variantes e acertaron coas fichaxes con xogadores que levan tempo en Terceira e están na súa mellor etapa como poden ser Brais Pedreira, Brais Vidal ou o propio Martín”. Lamas cataloga al Arosa como “un grandísimo bloque”. l