Los socios no pagan y tendrán una entrada a mitad de precio para acompañantes

El Arosa se juega el sábado a las 17 horas en A Lomba el pase a la tercera y última eliminatoria del play-off de ascenso. Recibe al Racing Vilalbés tras el empate 1-1 en la ida y la directiva que preside Manolo Abalo quiere generar el mejor ambiente posible para ayudar al equipo. Por eso ha decidido que no sea medio día de ayuda al club, por lo que los socios accederán gratis al campo. Además todos los abonados tendrán a su disposición una entrada adicional para un acompañante a mitad de precio (5 euros).

Todos los socios que viajaron en los autobuses el pasado sábado a Vilalba dispondrán de la entrada adicional gratis. Se pueden recoger en las oficinas del club por la tarde en horario de 17 a 21 horas durante la semana. Además el Arosa solicitará al Concello poder disponer de una carpa el viernes en la Plaza de Galicia para retirar entradas para acompañantes de socios y entradas en general.

Aunque los menores de 16 años acceden gratis al campo, también durante la semana el Arosa repartirá invitaciones en los diferentes colegios de Vilagarcía.

El objetivo es llevar en volandas al equipo de Luisito, al que le vale el empate al final de la prórroga, si bien el entrenador advierte que su equipo no especualará con esa posibilidad y saldrá a por séptima victoria seguida en casa. Los arlequinados no han perdido en toda la temporada en A Lomba y esperan prolongar la racha este sábado con el apoyo de su afición, que acudirá en masa al partido.

Otras eliminatorias

En lo que respecta a las eliminatorias de las saldrá uno de los ocho posibles rivales del equipo gallego que gane el play-off, los resultados de los partidos de ida fueron los siguientes:



Praviano 0-0 L´Entregeu (Asturias)

Tropezón 0-2 Vimenor (Cantabria)

Deusto 1-2 Leioa (País Vasco)

San Cristóbal 0-1 Sant Andreu (Cataluña)

Torrent 0-0 Atzeneta UE (C. Valenciana)

Getafe B 1-0 Real Madrid C (Madrid)

Salamanca 3-1 Astorga (Castilla y León)

Málaga B 0-0 El Palo (Andalucía Oriental)

Puente Genil 0-0 Córdoba B (Andalucía Occidental)

CE Santanyí 2-1 SE Penya Independent (Baleares)

Santa Brígida 1-1 San Fernando (Canarias)

La Unión Atlético 0-0 Lorca (Murcia)

Moralo 0-2 Azuaga (Extremadura)

Peña Sport 3-2 Subiza (Navarra)

La Calzada 1-1 Varea (La Rioja)

Almudevar 2-1 Ejea (Aragón)

Quintanar del Rey 2-3 Illescas (Castilla La Mancha)