El sueño de las arousanas se mantiene con la cuarta plaza

El Atlético Arousana ve cada vez más cerca su ascenso de categoría, actualmente, las vilagarcianas disputan la Primera División Gallega Gr. A Femenina, en la que se encuentran ocupando el cuarto lugar con 39 puntos tras vencer al Victoria C. F. en la pasada jornada. Por delante, en el tercer puesto, tienen al Lostrego (B) con 41 puntos, pero al tratarse de un equipo formativo, no influiría a las vilagarcianas a la hora de subir de categoría. Por otro lado, el Orzán, segundo clasificado con 46 puntos, solo uno menos que el líder, el Bargantiños, tampoco disputaría el ascenso, ya que también se trata de un equipo formativo.

Lucha incesante



La temporada de las vilagarcianas está dejando buenos resultados, a pesar del pequeño bache que atravesaron jornadas atrás. En los últimos cinco partidos, las de Juanito suman cuatro victorias y una derrota.Unos números que permiten el optimismo en las filas de la zaga vilagarciana.

El último partido en casa del Victoria fue un golpe de efecto. “El encuentro en Coruña fue bastante complicado, pero conseguimos llevarnos los tres puntos y hacernos con el cuarto puesto de la tabla clasificatoria”, destaca Caro.



Este próximo domingo volverán a jugar en casa, en A Lomba, contra el Noia, el último clasificado con siete puntos. Un duelo que, a priori, no debería suponer ningún riesgo para las vilagarcianas, ya que las visitantes no han conseguido ninguna victoria en los últimos cinco partidos (cuatro derrotas y un empate). “No deberíamos de tener problemas, pero en estos partidos no te puedes confiar porque luego si nos relajamos se nos escapan puntos, y en Noia ya nos costó ganar”, recalca Caro. La ventaja reside en jugar en A Lomba, no solo porque sea en casa, si no porque se trata de un campo más amplio, lo que facilita la dinámica de juego del Atlético Arousana.



“Vamos partido a partido para intentar sumar y quedar lo mas arriba posible porque si nos clasificamos para la fase beneficia en el sorteo por el campo”, destaca la centrocampista. Lo cierto es que todavía quedan nueve jornadas de liga regular por delante, en las que las Juanito visitarán campos difíciles como el del Tomiño, en la jornada 23, que llleva cinco victorias consecutivas. Por ello, resultará clave no dejarse puntos atrás en los partidos en casa y mantener , al menos, el puesto actual y poder optar así al ansiado ascenso de categoría.