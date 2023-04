Sylla alarga el sueño del título

El Arosa ganó al Somozas 4-2 en A Lomba y empata a puntos con el Fabril, que igualó ante el Vilalbés, a falta de una jornada para la conclusión del campeonato. El equipo de Luisito logró su objetivo de llegar con opciones a la última cita de Vilalba, donde deberá ganar y esperar que no lo haga el filial deportivista, que le supera por el golaverage. El partido ante los ferrolanos fue una montaña rusa. De otra gran primera parte con ventaja con 2-0 se pasó al sufrimiento de la segunda cuando el Somozas logró nivelar el marcador. Pero el Arosa y su afición no se vinieron abajo y en los últimos minutos lograron dos goles para mantener vivo el sueño del ascenso directo hasta el final.

Se rompieron maldiciones. Es la primera victoria en horario matinal tras seis partidos en esa franja dominical, y la tercera consecutiva, racha que no había podido encadenar el equipo hasta la fecha. Llega en el momento ideal, el decisivo. El Arosa se asegura el subcampeonato y su presencia en la próxima Copa del Rey, treinta años después.



En medio de un gran ambiente en A Lomba, con cerca de 1.400 aficionados, el Arosa salió a por el partido sin titubear. Luisito repitió esquema con tres centrales y carrileros, estructura en la que más cómodo se siente el equipo a nivel ofensivo. En los primeros cinco minutos hubo dos acciones polémicas. Los locales pidieron penalti por una supuesta mano de Cabarcos y uno de los asistentes señaló un dudoso fuera de juego de Sylla cuando se quedaba en el mano a mano ante Paco. El Somozas intentó de inicio salir a combinar y tener el balón, pero el Arosa no le dejó con su presión siempre hacia adelante. Los visitantes tuvieron que replegar y juntar líneas, intentando aprovechar el error en el inicio del Arosa para hacer transición.

Iñaki jugó a un nivel muy alto, sobre todo en la primera parte, y mereció el gol / Gonzalo Salgado



Antes del primer cuarto de hora el Arosa ya abrió la lata, al igual que la semana pasada en O Couto. El 1-0 llegó en una acción que inició Iñaki por dentro con un buen control orientado. Se incorporó Julio por la izquierda y puso un buen centro a Sylla al primer palo, despejó el portero y desde la frontal Pedreira enganchó un disparo abajo que se coló por debajo del cuerpo del meta Paco.

El Arosa no se frenó tras el gol, siguió igual a por el segundo. La primera parte del equipo de Luisito volvió a ser muy buena, con Iñaki brillando con luz propia entre líneas. El mexicano es uno de los jugadoras que sale beneficiado con este sistema, ya que encuentra su espacio de acción por detrás de los puntas. El otro es Sylla, que juega mucho más en área para rematar los centros que le pone sobre todo Pedreira desde la derecha, banda en la que en muchos partidos fue el propio Sylla el que centraba.

En el 22 en un córner se produjo un gol anulado al Arosa por una falta previa de Sylla en un balón que quedó suelto. En el 25 el Arosa tuvo otra muy clara, tras robo de Julio. Esta vez Iñaki irrumpió por el centro y se sacó un disparo abajo con la derecha que rechazó Paco, el mejor de los visitantes.

El Arosa celebra el primer gol del partido, anotado por Brais Pedreira / Gonzalo Salgado



El Somozas en ataque en la primera parte tuvo un escaso bagaje, pero tuvo su ocasión para empatar en un córner sacado en corto, aprovechando un despiste de los locales. Centró sin oposición Carbarcos y remató fuera Quico con todo a favor en área pequeña, llegando en carrera libre de marca.

En el 28 Iñaki volvió a brindar otra gran acción técnica que le permitió irse de su par con un control por la izquierda. Puso un gran centro abajo que no aprovechó Borja en el primer palo.

En el 36 el Arosa encarriló la victoria con el 2-0 obra de Sylla. Fue tras una segunda acción de córner. Puso el centro abajo Pedreira desde la derecha, rechazó la defensa y el senegalés enganchó una volea que caía del cielo para batir por abajo a Paco desde la frontal. El Arosa se fue al descanso con todo encarrilado, pocos podían intuir lo que pasaría en la segunda parte.

Segunda parte

Empezó con el mismo guió que la primera. Nada cambió, pero los visitantes se encontraron con el 1-2 en un robo de Óscar Lorenzo, posiblemnte con la mano, en una acción entre Julio y Cotilla. El delantero visitante puso un pase fuerte atrás al área pequeña que acabó en el fondo de la red tras tocar en el defensa local Martín. A partir de ahí el partido se niveló.

El Arosa bajó enteros y Luisito empezó a hacer cambios. Primero el de Sandá por Vidal, después un triple cambio. El Somozas fue quemando las naves también con sus cambios. El tiempo avanzaba y la incertidumbre crecía. No estaba pasando nada, como tantas otras veces en A Lomba donde el Arosa acaba invicto tras sacar bastantes partidos adelante por la mínima. El Somozas dio un aviso en el 73 en una ocasión de Julián. En el otro área el juvenil Losada perdonó el 3-1 a pase de Fajardo. En el 78 llegó el 2-2. Un jarro de agua fría. Fue en una acción de saque de banda. Los visitantes, con más presencia en área, ganaron la acción y marcó Óscar Lorenzo.

A Lomba vivió un gran ambiente con unas 1.400 personas en las gradas animando mucho a los locales / Gonzalo Salgado



La reacción de la afición del Arosa no se hizo esperar. Alentó al equipo sin parar, sin dudar. El Arosa se echó hacia arriba y encontró el gol en el minuto 84. En un gran centro de Pedreira, otro que brilla como carrilero, y gran remate de cabeza de Sylla. Su especialidad. El Arosa lograba salir del embrollo. Pero continuó el sufrimiento porque el argentino Nacho Carús sufrió una luxación de hombro. Intentó seguir unos minutos, pero los locales acabaron con diez, ya con los cambios agotados. El final de partido fue una fiesta porque en el 89 Hugo Losada puso un centro que remató entrando en área Fajardo para hacer el 4-2. Otro buen gol. Los jugadores celebraron con la afición la victoria, con la que el Arosa alcanza los 58 puntos, los mismos que suma el Fabril.

El próximo domingo se espera una marea arlequinada en Vilalba. A los locales no les vale el empate para clasificarse para el play-off. Tienen que ganar, porque si lo hacen Celta C y UD Ourense se quedan fuera. El Fabril visitará a un Barco que ya está matemáticamente descendido. Los deportivistas dependen de sí mismos y visitan a un rival que no se juega nada. Pero el arosismo mantiene la fe.

El Arosa ha finalizado la liga regular en casa sin conocer la derrota como local en A Lomba / Gonzalo Salgado

Ficha técnica

Arosa: Manu Tábos, Pacheco (Carús, min. 77), Martín, Cotilla, Brais Vidal (Javi Sandá, min. 61), Abel Suárez, Brais Pedreira, Iñaki (Álex, min. 71), Julio Rey (Fajardo, min. 71), Borja (Losada, min. 71) y Sylla.

Somozas: Paco, Álex Vázquez (Luis Dopico, min. 71), Quico, Manu Mariña, Álex Cabarcos, Luis Díaz, Julián, Javi Sanmartín, Bruno Bellas (Berto, min. 57), Aarón (Rubo, min. 57) y Óscar Lorenzo.

Goles: 1-0 Brais Pedreira (min. 13); 2-0 Sylla (min. 36); 1-2 Martín, en p.p. (min. 58); 2-2 Óscar Lorenzo (min. 78); 3-2 Sylla (min. 84); 4-2 Fajardo (min. 89).

Árbitro: Méndez Castro (A Coruña). Amarilla a Borja y Martín por los locales y a Quico por los visitantes.

Incidencias: Jornada 29. A Lomba. 1.400 personas.

Luisito: “Hacemos historia después de treinta años al meternos en Copa del Rey”

Luisito estaba satisfecho a la vez que agotado al final del partido. “Estuvimos bastante bien en la primera parte y el partido se nos puso de cara, pero en la segunda parte cometimos errores que un equipo que está peleando por el título no puede cometer. El primer gol lo regalamos y no nos pueden meter ese segundo gol en un saque de banda, esto me entristece. Aunque no puedo me quejar de estos futbolistas, si lo hago sería injusto. Después de treinta años hacemos historia y volvemos a meter al Arosa en la Copa de Rey. Estamos a noventa minutos de pelearle el título a un equipo irrepetible como es este Fabril, por lo que tenemos un mérito tremendo”.

Luisito durante el partido de esta mañana en A Lomba ante el Somozas / Gonzalo Salgado

Luisito también habló de la capacidad que tuvo el Arosa para rehacerse al 2-2 en el tramo final. “Eso demuestra que en este equipo todos somos uno. Llevamos un varapalo pero el equipo no se vino abajo y metimos dos golazos. El resultado es justo porque el mejor del partido fue su portero”.

El entrenador del Arosa dijo que “vamos a pelear con todo en Vilalba y a ver lo que pasa”. Ahora solo piensa en recuperar efectivos, ya que Carús sufrió una luxación de hombro y Pacheco pidió el cambio por lesión.