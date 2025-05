Las tablas volaron sobre la Ría en la Copa de España de Techno 293 y de los iQFOiL

Finalizó en las aguas arousanas de Vilagarcía la Copa de España de Tehcno 293 y iQFOiL, que ha estado organizado por las Reales Federaciones Española y Gallega de Vela, con el patrocinio de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia; la Diputación de Pontevedra y el Concello de la localidad pontevedresa.



Los campeones de cada categoría y modalidad con placa de la Real Federación Española de Vela, como titulares de la misma fueron, en Techno Sub13 Masculino, Pablo Quintero, del Club Náutico Puerto Sherry; en Techno Sub15 Femenino, Olivia Sánchez, del Club Náutico de Sevilla; en Techno Sub15 Masculino, Juan Bartolomé, del Club Nàutic´s Arenal; y en Techno Sub17 Femenino, la canguesa Lindia Pousa, del Real Club Náutico Rodeira de Cangas. Se llevaron trofeo también, como campeones de la regata, Alejandra Massó, del Real Club Náutico de Gran Canaria, en TechnoPlus; María Martorell, del CMSAP C`an Pastilla, en Techno Sub13 Femenino; y Curro Simbad, del Club Náutico de Sevilla, en Techno Sub17 Masculino.



Respecto a los IQFOiL, placa para Enrique Parres, del Club Náutico Santa Pola, en Sub17 Masculino; Martina Mantovani, del Real de Valencia, en Sub19 Femenino; y Antonio Medina, del Real Club el Candado, de Málaga, en Sub19 Masculino. Recibieron premio como campeones de la regata en las tablas voladoras, Francisco Bleda, del CNS`Arenal, en Sub 15; y Mia Berazateghi, del Club Social de Formentera, en Sub17 Femenino.



Destacar la gran actuación de la gallega Lindia Pousa, del Real de Cangas, que se aupó a lo más alto del podio en esta última jornada, decisiva en sus resultados parciales, al igual que el también cangués, del Club Náutico, Ero Massó que también logró un puesto bronce en Techno Plus.



El domingo se presentó algo flojo en viento a primera hora de la mañana en la Ría de Arousa. Sin embargo, su intensidad fue cobrando fuerza a medida que la regata se acercaba a la hora solar de mayor intensidad. A las tres de la tarde todas las clases estaban navegando y sumando pruebas parciales a sus respectivos casilleros.



La entrega de premios, que se celebró en las propias instalaciones del Centro Gallego de Vela, estuvo presidida por Pedro Piñeiro, vicepresidente de la Real Federación, acompañado de Blanca García-Señoráns, Directora Territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia; Elena Suárez Sarmiento, Delegada Territorial de la Consellería do Mar; Marcos Guisasola, Diputado Provincial; Carlos Coira, Concelleiro de Deportes y presidente de la Fundación de Deportes del Concello de Vilagarcía; José María González, Concelleiro de Medio Rural; y Juan Andrés Pérez, Capitán Marítimo de Vilagarcía.