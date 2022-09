Los tableros toman el Auditorio

El Auditorio de Vilagarcía acogió durante toda la jornada del sábado la XXVIII edición del Memorial Adolfo Pedrido de ajedrez, que regresó tras dos años de ausencia debido a la pandemia. Coorganizado por el CX Fontecarmoa y la Fundación de Deportes, reunió a 175 ajedrecistas. Un total de 83 disputaron el Open Absoluto Internacional, valedero para el ranking ELO Fide, con victoria para el Maestro Fide Fernando Sánchez, del Xadrez Rianxo, que acabó con 6 puntos después de siete rondas, los mismos que el Gran Maestro uzbeco Ibragim Khamrakulov y que Samuel Villar, también del club rianxeiro. Marcos Boo, sexto con 5,5 puntos, fue el mejor clasificado del club anfitrión. En categoría femenina, Marta Rodríguez (CX Fontecarmoa) acabó con 4,5 puntos, sus compañeras de club Paula Suárez con 4 y Rita Cascallar con 3.





Además del Open Internacional, que repartió premios en metálico, se celebró el torneo en las categorías de base, ya que el Memorial Adolfo Pedrido es una de las tres pruebas que se celebran en Vilagarcía del Circuito Galego de Promoción. Lois Roo (CX Fontecarmoa) fue tercero en Sub 8, categoría en la que venció Noe Diz. En Sub 10 ganó Mateo Labandeira (EX Compostela) y en Sub 12 Noa López (Xadrez Marín), con Aarón Gómez (CX Fontecarmoa), tercero. En la categoría Sub 14 el jugador del club local Ricardo Oubiña fue segundo con 5,5 puntos, los mismos que el ganador Alejandro Cereijo (EX Compostela), que marcha segundo en la clasificación del Circuito por detrás de Iago Fernández.





El Memorial Adoldo Pedrido sirvió para que los tableros de ajedrez tomaron el auditorio, donde se citaron jugadores y familiares, y también para recordar la figura de Pedrido, una persona relevante en el deporte vilagarciano, sobre todo en ajedrez y baloncesto.