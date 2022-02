Tania Álvarez y Diego Romero ganan en el autonómico de invierno

El embalse de Castrelo de Miño fue el escenario la primera prueba de la temporada piragüista. El telón de la competición se levantó con la celebración del Campeonato Gallego de Invierno 2022, prueba que se disputó sobre una distancia de cinco mil metros para las categorías, Juvenil, Sénior y Veterano.



Una vez más y ya van ocho consecutivas el deportista del Breogán de O Grove Diego Romero logró el título de campeón de invierno en C1 sénior, por delante de su compañero de equipo Tono Campos y Fernando Busto que viste la camiseta del As Torres Romería Vikinga.



La misma suerte corría María de la Peña del E.P. Ciudad de Pontevedra llevándose la victoria en la prueba individual femenina de canoa, el segundo puesto sería para Jénifer Casal también del conjunto pontevedrés, mientras que Carla Sieiro del Piragüismo Poio ocupaba la tercera posición.



Por lo que respecta al kayak sénior masculino, la victoria de la prueba se la llevaba el palista tudense del Piragüismo Olívico Iván Alonso, después de imponerse en un apretado sprint a Joaquín Iglesias del Piragüismo Verducido, el tercero en cruzar la línea de meta sería Diego Dacosta del Club de Mar Ría de Aldán.



Por el contrario en mujeres, Tania Álvarez del Beogán ganaba su carrera con solvencia en el kayak femenino, Leticia Piña del Kayak Tudense y la incombustible Araceli Menduiña del Ría de Aldán acompañaron en el podio a la grovense.



La categoría Sub 23 con un alto nivel de participación dejó como vencedores a Manuel Fontán canoista del Náutico O Muiño en la prueba de C1, el segundo y tercer lugar del podio lo ocuparon Diego Domínguez del Breogán y Jaime Duro del E.P. Ciudad de Pontevedra. En el apartado femenino, María Pérez del Náutico O Muiño ganó con claridad a sus rivales en C1, por detrás de la palista de Ribadumia, cruzaban la línea de llegada Lucía Graña del E.P. Ciudad de Pontevedra y Cristina Soutelo del Kayak Tudense. En la modalidad de kayak Irene Lata del Ría de Betanzos lograba el triunfo, Lara Feijoo y Lucía Soutelo del Kayak Tudense se hacían con el segundo y tercer lugar del pódium. El Naval de Pontevedra tendría como protagonistas a Felipe Dobarro y Manuel Rivas en la regata de kayak, ambos se disputaron el triunfo en un duro sprint que cayó en manos de Dobarro, el tercero en discordia sería David da Rocha del Kayak Tudense.



En la categoría juvenil Martín López del Cabanas KDM se llevó la medalla de oro por delante de Mauro Domínguez del Piragüismo Verducido e Iker Veiga del Náutico Firrete. Pedro Torrado del As Torres ganó en la modalidad de canoa por delante de Mauro Pardavila del Náutico Rodeira y David Bautista del E.P. Ciudad de Pontevedra. Por su parte Antía Landeira del Naval de Pontevedra venció en mujer kayak, la palista del Piragüismo Verducido Ánxela Fontán fue segunda y en tercer lugar llegaba Uxía Rodríguez del Kayak Tudense. En la modalidad de canoa femenina los dos primeros puestos fueron para Valeria Oliveira y María Rodríguez del Piragüismo Poio, mientras que Noa Conde del E.P. Ciudad de Pontevedra sería tercera.



Los ganadores en los distintos grupos de edad de la categoría veterano en la modalidad de kayak fueron Adrián Jubón (Fluvial de Lugo) (35-39), Jesús Rodríguez (Fluvial O Barco) (40-44), Antonio Polo (As Pontes) (45-49), Bernardo Sánchez (Fluvial de Lugo) (50-54), Jorge Diéguez (Ría de Betanzos) (55-59), Francisco Vázquez (Fluvial de Lugo) (60-64). Domingo Vía (Ría de Betanzos) (65-69).



En la modalidad de canoa los ganadores serían Rubén Leira (Náutico Firrete) (35-39), Xoxé Vales (Ría de Betanzos) (40-44), Jesús Pérez (Piragüismo Aldán) (45-49), Rafael González (Kayak Tudense) (50-54), Marcelino Cacabelos (Breogán) (55-59).



La clasificación femenina dejaba como vencedoras a Yaiza Iglesias (Kayak Vigo) (35-39), María del Palacio (Piragüismo Olívico) (40-44), Mónica Piñeiro (Fluvial Avión) (45-49) y Rosa Barros (Bouzas Caiac) (50-55).



Por último, Marcos Terzado del Piragüismo Vilaboa fue primero en categoría sénior de la modalidad de Paracanoe, el segundo puesto sería para Alfonso Cabeiras del Ría de Aldán y el tecer lugar lo ocupaba Juan Fernández del Ría de Betanzos.



Gloria Cousillas del Fluvial Avión ganaba mujer senior y Xoana Raimúndez del Piragüismo Vilaboa en Sub 23.