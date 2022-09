“Temos que ir a fogo”, dice Luisito ante el debut liguero

Se acabaron las pruebas. El domingo a las 18 horas en Calabagueiros el Arosa comienza la liga de Tercera RFEF midiéndose al Barco, otro de los aspirantes al ascenso que la pasada temporada disputó el play-off tras acabar cuarto. Ayer el equipo arlequinado entrenó en Vilaxoán con Abel Suárez, el último fichaje, como gran novedad. A medida que avanzan las semanas se va vaciando la enfermería, ya que el central Martín Sánchez también está en la recta final de la recuperación, por lo que las únicas bajas para el estreno serán las del central Campillo, en el dique seco toda la pretemporada, y el juvenil Hugo Losada, que padece una microtorura de fibras.



El Arosa cerró el sábado en Burgáns su último test con un empate sin goles ante el Cambados. “As sensacións non foron boas, pero isto pode pasar no último partido”, explica Luisito. Durante las últimas seis semanas el equipo ha entrenado mucho, acumulando carga y sesiones. El objetivo perseguido es tener un ritmo alto en liga y jugar con una marcha más que los rivales. El entrenador no tiene ninguna duda de que “o equipo chega moi ben” a la competición, pese a las bajas. “Eu creo que temos equipo suficiente para non andar lamentando baixas. Hai futbolistas que van a ir a máis”.



Durante la mayoría de los amistosos de pretemporada el Arosa se ha caracterizado por ser un equipo muy agresivo en su propuesta, yéndose a presionar a campo contrario y evitando especular. Incluso lo hizo en O Vao ante el Coruxo de Segunda RFEF. “Nunha liga de trinta partidos temos que empezar forte dende o minuto un”, dice el entrenador, que está incidiendo en que los jugadores tengan mentalidad ganadora y ha sido muy exigente durante toda la pretemporada. “Temos que ir a fogo”. El Arosa será uno de los favoritos a pelear por las primeras plazas, pero hay otros como los filiales (Fabril y Gran Peña Celta C), Somozas, Vilalbés Bouzas o el propio Barco que tienen plantillas para pelear por todo, al margen de los que en principio no parten con esa aspiración pero tienen plantillas o condicionantes para meterse también arriba.