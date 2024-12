Todo un campeón de Europa de atletismo en las filas del Carreira

El regreso de Ana Peleteiro a Ribeira el pasado mes de septiembre, para entrenar a las órdenes de su marido Benjamin Compaoré, fue una excelente noticia para el deporte gallego, en especial el atletismo. Y además ha permitido que la liga de fútbol veterano sume un nuevo integrante en las filas del Carreira, nada menos que todo un campeón de Europa de triple salto. Y es que el francés Benjamin Compaoré, además de trabajar duro preparando a la medallista olímpica para sus siguientes retos, disfruta del deporte rey en las filas del equipo ribeirense que milita en la Primera División. Tanto, que fue el gran protagonista de la victoria en el derbi aplazado ante el Mirador de Padín, al marcar el gol del triunfo del Carreira en el tramo final en A Fieiteira.

A través del primo de la atleta ribeirense, que milita en el Carreira, Benjamin se sumó al equipo al mostrar interés en retomar un deporte que ya había practicado en su país. "Tiña o gusanillo por volver e dímoslle unha oportunidade", explican desde el equipo. "É un dianteiro moi rápido, un portento físico. É unha pasada como corre". Más allá de estos aspectos, lo que más valoran en el Carreira es su faceta humana. "É un chaval humilde que fai grupo. Adaptouse de marabilla".

Este sábado, ya sin el exatleta francés, que no siempre puede acudir a los partidos debido a sus diferentes compromisos familiares y profesionales, el Carreira perdió 1-4 ante el Belvís, por lo que se aleja de la cabeza. Si bien su objetivo no es ganar la liga. Está empatado en la tabla con el Mirador de Padín, que se rehizo ganando al A Baña, pero a 8 puntos de los líderes As Cercas Isorna y KN Decoraciones, que siguen lanzados hacia el ascenso tras sus respectivas victorias el sábado.



La de los rianxeiros fue por un abultado marcador de 3-9 en el campo del Conxo. En la primera media hora As Cercas Isorna ya ganaba 0-4 con los goles de Carlos Padín, Jesu, Fran Rodríguez y Soñora. Fran Rodríguez completó su hat-trick en una segunda parte en la que volvió a marcar Padín y se unieron al festín realizador Jose Antonio Rodríguez y Ángel Vázquez. El KN Decoraciones Esteiro venció 4-3 al Outes en un partido que encarriló en la primera parte con el triplete de Lloyd Miracle pero que se le complicó en la segunda. Con 3-3 en el marcador inclinó la balanza hacia los boirenses Brandan Hermo en el tramo final, para lograr así la tercera victoria seguida de su equipo.