Toni Dovale, director deportivo del FC Vizela: “El trabajo de Dani Abalo hizo posible el partido”

El Celta y el FC Vizela se miden mañana en A Lomba en un partido amistoso. Una gran oportunidad para el conjunto luso y sobre todo, muy especial para Toni Dovale, ya que el gallego, ex futbolista del Celta, pisará por primera vez España como director deportivo, y además, lo hará ante un equipo que define como “su casa”.

“Para nosotros es un partido más, es muy difícil pensar en competirle al Celta porque tienen otro presupuesto y nivel. El Celta es un equipo de mucho nivel para dificultarnos las cosas y generar fútbol”, dice Dovale. “El Celta lo considero mi casa, así me lo han hecho sentir. Estoy muy contento con el cambio que están proponiendo”, afirma el director deportivo. Por otro lado, también será especial para el director deportivo jugar en un campo como A Lomba. “Es mi primera vez como director en España, y hacerlo en un campo como A Lomba, siendo gallego, es un emocionante”, cuenta Toni Dovale.



Por otro lado, también se reencontrará con su amigo y ex compañero de equipo Dani Abalo. “Dani es una de las mejores cosas que me llevo del fútbol, es uno de mis mejores amigos. Está haciendo un trabajo excelente, y gracias a su trabajo y esfuerzo se disputa este partido”, afirma. Lo cierto, es que Dani Abalo se acordó del equipo portugués cuando surgió la posibilidad de disputar este tipo de partido. “Agradezco muchísimo a Dani que se haya acordado de mi, es un honor”, recalca Toni Dovale. "No tengo ninguna duda de que va a conseguir cosas grandes".



Por otro lado, el director deportivo espera que haya afición portuguesa en A Lomba. “Tenemos una afición muy fiel, ojalá brindarles buen fútbol”.

Aspiraciones del Vizela



El FC Vizela esta temporada parte con el objetivo de conseguir el ascenso, por lo que Toni Dovale, afincado en Vigo, lleva meses trabajando, junto con el técnico coruñés Rubén de la Barrera, en la conformación de la plantilla. “Hemos sido capaces de hacer tres o cuatro ventas importantes que nos facilita la creación de un proyecto ambicioso. Nuestro objetivo es subir de categoría y a veces el mercado va lento, pero tenemos que tomar decisiones de las que estemos seguros”, afirma.