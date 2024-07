Más de trescientos atletas se reunirán el sábado en la Carreira Nocturna de Vilagarcía

Los concejales Carlos Coira y Álvaro Carou, acompañados por el director deportivo de la Fundación, Juanmi Doval, presentaron esta mañana la XX edición de la Carreira Nocturna que se celebra el sábado en Vilagarcía. Una prueba que reunirá a más de 300 atletas de diferentes edades, de los cuáles doscientos afrontaron la categoría absoluta con un trazado de 10 kilómetros que tendrá su salida y llegada en la Avenida de la Marina, donde el tráfico estará cortada a la circulación desde las 17 horas. La inscripción se cerrará hoy martes a medianoche y puede realizarse en el siguiente enlace.



Según explicó Carlos Coira, el evento presentará diferentes distancias y horarios en función de las edades. Comenzará a las 9 horas con la categoría Sub 6 (nacidos en el año 2009 y posteriores), que recorrerán 100 metros. A continuación irán los sub 8 y sub 10 (500 metros), por lo que desde las 20:30 horas se cerrará al tráfico rodado la Avenida Rivero de Aguolar. Los sub 12 y sub 14 correrán 1.000 metros, con salida a las 21.45 horas para estos últimos. Mientras que las 22 horas saldrán los sub 16 (1.800 metros).

La prueba absoluta, que abarca desde sub 18 a las diferentes categorías master, comenzará a las 22:30 horas con salida en la avenida de la Marina enfrente al Auditorio Municipal, con un circuito que discurrirá por las calles Rivero de Aguilar, Valle Inclán, García de Caamaño, Alexandre Bóveda, Elipidio Villaverde y la propia Avenida de la Marina, lo que obligará a cortar el tráfico por estas calles a partir de las 22 horas. La entrega de premios se realizará a partir de las 23 horas. Habrá medallas para todos los participantes desde la categoría sub 6 a la sub 16, trofeos para los y las tres mejores desde la categoría sub 8, y también trofeos para los tres primeros locales y para los atletas más veteranos. Todos los participantes en la prueba absoluta se llevarán una camiseta conmemorativa.



“Tivemos tres eventos importantes a pasada fin de semana na vila co Mundial Júnior de Vela, o partido do Celta e o Atlantic Fest, e agora teremos outra fin de semana con moita actividade porque o domingo celébrase a Travesía a Nado Porto de Vilagarcía”, recordó Coira para destacar que con estos eventos “seguimos a traer xente a Vilagarcía para dinamizar o comercio e a hostelería local”.