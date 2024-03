El Umia CF es un polvorín

El Umia CF está viviendo un episodio insólito justo el año de su centenario. Hace diez días la directiva presidida por Alfonso Chantrero presentó su dimisión en una asamblea extraordinaria en la que Rebeca Gómez, que encabeza un grupo de padres de futbolistas del club y exdirectivos, fue la única candidata que se presentó para coger la entidad. Sin embargo el relevo no se ha hecho efectivo y el club navega estos días en una situación surrealista en la que los nuevos dirigentes ya están trabajando y denuncian que la directiva saliente no quiere aportar la documentación pertinente, y además pretende impugnar la última asamblea.



La situación económica del Umia fue lo que motivó una recogida de firmas por parte de este grupo de padres para que se convocara dicha asamblea para ofrecer explicaciones. La pérdida de una subvención de la Xunta, los atrasos en los pagos a entrenadores y acreedores externos o la falta de material fueron los factores que despertaron la señal de alarma en el grupo de padres. Estos aseguran que en la asamblea no se presentaron las cuentas, sino un presupuesto anual con unas cifras que no se corresponden con la realidad.

“La asamblea fue larga y tensa. Al finalizar el tesorero nos dijo que los papeles se firmarían al día siguiente”, pero el traspaso de poderes no se ha hecho oficial. “No se ha firmado ni nos han facilitado la documentación”. Un supuesto préstamo personal del tesorero al club por una cantidad alta pendiente de devolución se une a otras deudas que arrastra la entidad. “Hay deudas externas e impagos con jugadores y entrenadores que no son recientes, ocurren desde el año pasado ya. Dimitieron y empezaron a dar largas. Y ahora nos dicen que hay socios que impugnaron la asamblea y que se va a repetir. Les hemos explicado que eso no se puede hacer, que tienen que acudir al Comité Gallego de Justicia Deportiva. Resulta que ahora quieren dar marcha atrás y continuar sin seguir los pasos legales”.



Así las cosas, en Barrantes en estos momentos hay una cierta bicefalia al frente del club. “La semana pasada entregaron las llaves y se desentendieron de todo. El funcionamiento está en manos de las personas que estamos echando una mano todos los días en el campo para que esto siga funcionando, haciendo frente a pequeños pagos porque ellos tienen las cuentas y los papeles secuestrados”, explican desde el grupo entrante. “Ahora nos dicen que siguen al frente de la directiva y que la asamblea está impugnada. Están generando un problema grande en un club donde el aspecto deportivo funciona bien, pero la gestión está estancada”.

Partido clave mañana

Mientras el club se encuentra en esta peculiar situación derivada de la reprobable gestión, los equipos sénior masculino y femenino de la entidad están inmersos en la pelea por ascender a Preferente y lograr la permanencia en Tercera RFEF respectivamente. Las jugadoras que entrena Luis Treviño reciben mañana en A Bouza a las 17 horas a la Bovedana en un partido muy importante para sus aspiraciones.



Las locales son penúltimas con 14 puntos y su rival tiene 18, por lo que, de conseguir una cuarta victoria seguida en casa, el Umia daría otro paso de gigante en su lucha por permanecer en la categoría. Nerea Lago es baja en las locales por enfermedad, mientras que regresa Marta Méndez. “Nos vamos a enfrentar a un equipo muy incómodo, que ha cambiado de entrenador, especulan poco con balón, juegan directo y presionan muy arriba”, advierte el técnico Luis Treviño. En el partido de la primera vuelta el resultado fue de 1-1. Se espera lluvia y viento, lo que puede condicionar el juego.