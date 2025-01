El Umia CF prescinde de los servicios de Hugo Sanmartín

Hugo Sanmartín ya no dirige el banquillo del Umia CF, después de que la junta directiva tomase la decisión de prescindir de sus servicios ante los malos resultados que viene arrastrando el equipo desde el comienzo de la temporada. Lo cierto, es que el combinado de Barrantes se encuentra en puestos de descenso con 18 puntos, a solo dos de la salvación.

“Estábamos estancados, vinieron tres derrotas seguidas y al final, aunque sabemos que no es culpa de Hugo, hay que tomar decisiones mirando por el bien del equipo y buscar mantener la categoría hasta el final”, comenta Rebeca Gómez, presidenta del Umia CF.



Esta decisión llega justo en la semana en la que el Umia tiene que visitar al Céltiga FC, el actual líder del grupo dos de Preferente Sur. “Era el momento, no podíamos seguir esperando. No era bueno para nadie seguir alargando algo que se veía que no era lo que necesitábamos en este momento”, recalca la presidenta.

De este modo, el equipo busca un cambio de aires, con alguien que pueda aportar una nueva perspectiva a un equipo que está gravemente herido. “Necesitan que alguien les haga recuperar la ilusión, hay que cambiar la perspectiva. Son un cúmulo de cosas que no arrancan”, insiste Gómez.

El sucesor



El elegido para ocupar el lugar de Hugo Sanmartín es Álvaro Soto. El vigués, de 46 años, cuenta con una amplia experiencia en los banquillos, destacando equipos como la Cultural Areas, combinado del que fue técnico durante la temporada 2023-2024. Actualmente se encontraba dirigiendo a la UD Santa Mariña Infantil.



“Buscábamos un cambio, alguien con una mirada distinta que no llevase meses tirando del carro, que pueda aportar una visión distinta al equipo”, recalca Rebeca Gómez. El estreno del nuevo entrenador del Umia CF será este mismo domingo, a las 16:30 horas, ante el Céltiga FC en el Salvador Otero de A Illa de Arousa. Sin duda, será un estreno con gran expectación, no solo por la calidad de derbi, sino por lo que puede suponer para el Umia una nueva derrota a estas alturas de la campaña.