“Vai a ser moi especial, pasei anos moi bonitos na Lomba”

Pablo Rivas regresa a A Lomba. A sus 37 años y en la que será su última temporada en activo, el rianxeiro vuelve con el Noia este domingo (17 horas) a la que fue su casa durante siete temporadas. “Dende que marchei do Arosa nunca volvín xogar na Lomba e faime moita ilusión. Vai ser moi especial, pasei uns anos moi bonitos en Vilagarcía coa directiva, cos compañeiros e coa afección”.

Rivas llegó al Arosa en Preferente, estuvo en el ascenso de Bertamiráns y en la consolidación en Tercera, recogiendo de Adrián Camiño el brazalete de capitán en sus últimas temporadas en A Lomba.

Jugó más de doscientos partidos con la camiseta del Arosa, club que marcó su carrera deportiva. “Foron sete anos moi bonitos, pero para mín pasaron voando. Estiven encantado”. Se trata de un jugador muy querido en Vilagarcía, un sentimiento que es recíproco. “Eu creo que a afección vaime recibir ben. Teño moi bo recordo deles, eu sempre tratei de dar todo no campo”.

Pablo Rivas jugó siete temporadas en el Arosa y fue el capitán del equipo tras recoger el testigo de Adrián Camiño / DA



Poder volver a A Lomba antes de dejar el fútbol es algo que estaba deseando el central rianxeiro. “Este aniño vai ser o último porque a muller xa me está apurando un pouco e hai que colgar as botas”, explica con una sonrisa.



Cumple también su séptima temporada en el Noia, con el que el pasado año logró un segundo ascenso a Tercera en esta larga etapa, en la que ha tenido bastante protagonismo. En los dos primeros partidos de liga de momento no ha tenido tanta suerte, pero está preparado para jugar en cuanto el técnico Iván Carril lo considere. El Noia ha cambiado bastante su plantilla. “O domingo, do ano pasado só había dous xogadores no once”, explica Rivas. “Temos moita xente nova, con moita ilusión e calidade”. De entre las caras nuevas destacan el canterano del Arosa Hugo Losada, que en su segundo año como sénior busca continuidad y minutos en Noia. También llegó el vilanovés Facu Moreyra, del Alondras. Y otros nombres como los del portero Chema (Arzúa), Pedro Arufe (Celta juvenil), Tobías (Celta C), Aldán (Sigüeiro) o Mario Constenla (Pontevedra B). Continúan jugadores experimentados como el lateral Paco o el centrocapista Julián López (38 años).

Pablo Rivas luce el brazalete de capitán del Noia, donde también lleva siete años / Adrián Rodríguez



En su estreno, el Noia perdió en O Couto ante la UD Ourense 2-0. “Estivemos bastante ben, pero eles teñen moi bo equipo. Pecamos un pouco de inexperiencia, pero competimos ben e o segundo gol chegou de penalti e ao final”. En el segundo partido, venció en casa al Arteixo con un gol del joven Marcelo Munín, uno de los doce jugadores sub 23 de la plantilla. “Xa estivemos mellor”, explica Rivas. “Fomos superiores, aínda que non tivemos moitas ocasións, eles tampouco”.



El objetivo del próximo rival del Arosa es la salvación, por lo que ven la visita a A Lomba como “un partido complicado, é un rival que vai estar arriba seguro”. Si bien el Noia tratará de aprovechar las dudas o la posible ansiedad que pueda generar en los locales su mal inicio de liga. “Pode favorecernos un pouco iso, esa ansiedade por querer gañar e meterse arriba. Pero sabemos que vai ser un partido complicado porque teñen xogadores de moita calidade”.