El VBC Helena Mariño y la previa del AF7 reanudan hoy su marcha

Después de dos años atípicos marcados por la pandemia, la Semana Santa recupera su normalidad en Arousa con la disputa de dos eventos deportivos que atraen a miles de personas desde hace décadas. Regresan el Vilagarcía Basket Cup Helena Mariño y la fase previa del Arousa Fútbol 7, que movilizan a deportistas y familiares llegados desde fuera de Galicia y también desde distintos puntos de la geografía gallega.





En los pabellones vilagarcianos de Fexdega, Castelao y Fontecarmoa, 850 participantes en representación de 82 equipos de 20 clubes de Asturias, Castilla Léon y Galicia se ponen hoy en marcha. Un total de 48 equipos son de categorías infantil, cadete y júnior (516 participantes), el resto de categorías mini. El VBC Helena Mariño arranca hoy por la mañana desde las 10 horas sin apenas pausa hasta el sábado por la tarde. Las categorías mini juegan hoy y mañana en Fexdega en horario matinal, sin marcador ni componente competitivo. También debutan niños y niñas de 5 y 6 años en una nueva categoría de iniciación. Por Vilagarcía estos días habrá gente llegada de Astorga, Palencia, Ponferrada, Avilés y Gijón, además de diferente puntos de Galicia como A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Nigrán. El impacto económico alcanza más de 500 habitaciones de hotel.





El Arousa Fútbol 7 por su parte repite en Ribadumia después del cambio de ubicación en 2019. La fase previa atrae a 70 equipos en busca de 4 plazas para la fase final, que se disputará con un cartel de 20 equipos los días 27,28 y 29 de mayo. Hoy y mañana en el campo sintético de A Senra, dividido en dos campos de fútbol 7, entran en liza los primeros 40 equipos, divididos en 8 grupos de 5.





En el A están Calvo Sanz, Estrada A, Chapela, San Martín y Ural B. En el grupo B: Victoria CF A, UD Ourense, Umia, Bandeira y Areosa B. En el grupo C: Val Miñor, Orillamar, Unión Grove, Santa Teresita y Estrada B. En el D: Racing de Ferrol, Cuntis, Paiosaco, Gondomar y Barbadás B. En el grupo E: Ural, Barbadás A, Porriño, Terra de Montes y Victoria B. En el grupo F: Atlético Coruña Montañeros, Santa Mariña, Calasancio, Arbo y Bertamiráns B. En el grupo G están Xuventude Oroso, Alondras, Arteixo, Sporting Cambre y Barbadás C. Y en el H: Ourense CF, Moañesa, Hernani Gonçalves, Once Caballeros y Victoria C.





Los partidos de la fase de grupos arrancan a las 9 horas y se prolongarán hasta las 22:30 horas. Mañana a partir de las 18:30 horas comenzarán los cruces a partir de cuartos de final. Las dos finales que deciden las primeras plazas a la fase final serán a las 21:45 horas. En total, durante los próximos cuatro días por Ribadumia pasarán 1.200 alevines y el torneo tendrá un importante impacto económico en la comarca, con unas 800 plazas hoteleras ocupadas.