El VCB Helena Mariño y el AF7 volvieron con más magnetismo

El Vilagarcía Basket Cup Helena Mariño y el Arousa Fútbol 7 trajeron esta Semana Santa a Arousa a miles de deportistas y familiares, recuperando la normalidad pre pandemia. Además se sumó un nuevo evento deportivo que también generó retorno económico para la comarca, la Ramiro Carregal Soccer Cup, que celebró en Vilaxoán su primera edición y tendrá continuidad. Los tres campeonatos fueron un éxito a nivel organizativo y superaron sus expectativas.



En el caso del VBC Helena Mariño que organiza el CB Vilagarcía, cumplió su XXV edición reuniendo a unas tres mil personas a lo largo de tres días. Con más de 850 deportistas en representación de 82 equipos de clubes de Asturias, Castilla Léon y Galicia, la organización usó tres pistas de Fexdega, los dos pabellones de Fontecarmoa, el de Castelao e incluso el de Guillán. Fueron jornadas maratonianas de partidos, con el debut de la categoría “baby” (5 y 6 años), benjamines, alevines, infantiles, cadetes y júnior. “La sensación que notamos que es había muchas ganas de torneo, hubo equipos que trajeron 18 jugadores”, explica Erea Hierro. La organización tuvo una demanda altísima este año tras dos sin actividad, pero tuvo que ajustarse a las instalaciones disponibles y no pasar de un cupo determinado. “Hubo mucha gente que nos llamó que no pudimos meter porque a nivel logístico no daba más, y eso que ajustamos todo lo que pudimos los calendarios”. Los clubes participantes trasladaron mensajes de felicitación a la organización. “La verdad es que estamos contentos porque salió todo perfecto”, comenta Erea. “Los chavales del club estuvieron de diez, los júniors asumieron responsabilidades y fueron muy eficaces, anticipándose a posibles problemas”.



El VBC Helena Mariño ocupó 600 camas no solo en hoteles de la zona, “llegamos a tener gente durmiendo en Padrón porque no había más camas aquí”. Aunque Hierro explica que lo ideal sería “tener todo el torneo concentrado en una única instalación”, el hecho de usar varias en diferentes puntos de Vilagarcía generó mucho ambiente en las calles, con continuo trajín de equipos de un lado a otro. Los negocios de hostelería fueron los grandes beneficiados y los organizadores acabaron muy cansados, pero satisfechos tras una jornada de clausura en la que Javi Solla hizo disfrutar a los participantes y las emociones estuvieron a flor de piel con el vídeo de recuerdo a Helena Mariño.



En Ribadumia el Arousa Fútbol 7 reunió desde el jueves a domingo también a varias miles de personas. En la fase previa participaron 70 equipos alevines, de los cuales se llevaron el premio gordo A Estrada, Oroso, Areosa y Pabellón de Ourense. Fueron los clasificados para la fase final que se celebrará también en A Senra en mayo y cuyo cartel volverá a ser de lujo. “Las sensaciones son buenísimas, estamos bastante contentos. Notamos que había muchas ganas en la gente de volver a lo de antes y se notaba en la alegría de los equipos y en la grada”, explica Alberto Diz.



La organización del AF7 realizó un trabajo previo importante de “puesta a punto” varias semanas antes de la previa para que todo el engranaje funcionase como siempre. “Movemos muchísimo material y logística que llevaba dos años parado, por lo que tuvimos que echar muchas horas previas para ponerlo todo a punto”. Unas cuarenta personas trabajaron en la organización, que se volcó con la previa cuidando todos los detalles como si de la fase final se tratase.



En Vilaxoán el San Martín y Clae Viajes reunieron a 15 equipos llegados de diferentes partes de España y Portugal en la primera edición del Ramiro Carregal Soccer Cup cadete. “Lo organizamos en tan solo un mes y medio, ya que cuando nos contactó el San Martín estábamos en la sexta ola”, explica Tino Buján, de Clae Viajes. “La verdad es que salió muy bien, el San Martín también acabó muy contento. Se vendieron muchas entradas, quizá esta edad no arrastra tantos padres pero sí es más atractivo para ojeadores y espectadores”. El Real Valladolid fue el gran dominador y se alzó con el título. Habrá segunda edición con la idea de “aumentar el número de equipos de División de Honor tanto de Galicia como de fuera, reuniendo a los mejores”. De hecho sobre la mesa está ya la posibilidad de usar dos sedes la próxima edición. El deporte en Semana Santa en Arousa seguirá dinamizando el turismo.