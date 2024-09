La VI edición de la Regata da Valvanera regresa al Muelle de San Tomé mañana a las 17 horas

Las fiestas de la Valvanera regresan con la VI edición de la Regata Valvanera Desafío a Remos.La nueva edición de la prueba se celebrará mañana, sábado siete de septiembre, a partir de las 17 horas en el Muelle de San Tomé. El recorrido será entre la Torre de San Sadurniño y la llegada a la playa de Santo Tomé. Una vez finalizada la regata, se producirá la entrega de premios, junto con regalos y picoteo para todos los participantes de la séptima edición de la prueba.



Años atrás, en esta regata se competía con Loros, que no eran pájaros, si no la denominación de las embarcaciones más típicas de Cambados. Su construcción era simple, con suelo plano para nave4gar en aguas de poco calado. Eran afiladas de proa y con una popa estrecha que las hacía mucho más rápidas. Lo cierto, es que todavía se conservan algunas embarcaciones, que podrán competir en esta nueva edición de la regata. La prueba está organizada por la Asociación As Torres - Embarcaciones Tradicionales y Culturmar. Asimismo, cuentan con la colaboración del Concello de Cambados, algo que agradecen desde la organización. “Agradecerlle ó Concello de Cambados pola subvención de finanzamento da Regata da Valvanera”, dicen.



También cuentan con el apoyo de distintos establecimientos, tales como Tabernas Lucio, Imprenta Fidalgo, Pastelería Rincón do Pan, y Cultura e Ensino de Cambados.