El Viajes InterRías, ante toda una final por la permanencia

El Viajes InterRías FF recibe esta sábado a las 19 horas en San Pedro al Zaragoza CFF en la penúltima jornada de liga de Segunda RFEF. Es una final para las locales, que están fuera de descenso pero empatadas a puntos con Athletic C y Parquesol. Si el equipo de Luis Treviño gana y pierde uno de estos dos rivales, habrá celebración de la permanencia en San Pedro. En caso contrario la incertidumbre se prorrogará hasta la última jornada.

El partido viene marcado por dos circunstancias. En el caso de las locales, las bajas. Gomes está sancionada, mientras que Cata e Irene no pueden jugar por lesión. En el caso de la portuguesa, la próxima semana se someterá a pruebas para conocer el alcance de su percance en una rodilla, que puede ser grave. También Sara García se lesionó durante la semana, pero podrá jugar.

A Treviño le preocupa la merma de potencial en las acciones de juego aéreo debido a estas tres bajas. “Jugamos ante un rival que base gran parte de su potencial en el balón parado”, advierte Treviño.

Por otro lado está la situación en la que llega el rival. Las mañas tienen 40 puntos y están en mitad de la tabla, sin nada importante en juego. Esta falta de presión hace que estén sacando buenos resultados en los dos últimos meses, en los que han ganado cuatro de sus ocho partidos. Llegan a Vilalonga tras golear 4-1 en la última jornada al Friol.

“Ellas llegan con el trabajo hecho y tienen un once muy potente, con jugadoras internacionales”, dice LuisTreviño, que apuesta por un plan de partido “serio y largo” ante un rival “que le gusta tener el balón y tienen mucho potencial arriba con Gloria y Nachula”. Esta última delantera lleva 12 goles. El partido de la primera vuelta acabó en empate.

Así las cosas, el Viajes InterRías FF juega mermado una final. Pendiente de lo que haga el Athletic C en su visita al campo del Osasuna B y de lo que haga el Parquesol en casa ante el Real Madrid B. l