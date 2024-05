El renacer de los barrios: San Juan se vive en San Roque y Os Duráns recupera San Pedro

Organizar actividades para crear ambiente de barrio. Ese es el objetivo tanto de los vecinos de Os Duráns como de San Roque, de ahí que en ambos puntos del centro urbano se apostase este año por recuperar o mantener fiestas que están señaladas a fuego en el calendario de todos los arousanos. En Os Duráns –una de las zonas más populosas de Vilagarcía– han optado este año por recuperar la celebración de San Pedro los días 28, 29 y 30 de junio. Uno de los miembros de la comisión, Xermán Torres, explica que “cando eu era pequeno facíanse as festas de San Xoán. Hai 20 anos intentaron recuperarse e fixérase na zona da Estación de Autobuses un pincho. Non saiu adiante. Eu recordo de neno que o material que nos sobraba da cachada de San Xoán a usabamos os pequenos para a de San Pedro”. Conscientes de que en los últimos años el San Xoán de O Piñeiriño cuenta con un gran tirón decidieron que no recuperarían esa fecha, sino la de San Pedro. “Despois enterámonos que se facía noutros puntos tamén, pero bueno, non no centro urbano”, explica Torres.

La comisión ha recogido donativos de negocios y vecinos con el objetivo de elaborar un cartel atractivo. “Isto veu dado porque veu moita xente nova a vivir ao barrio, con rapaces, que querían darlle tamén dinamismo”, explica Xermán. De esa intención ha nacido un cartel de tres días de fiesta. El 28 Nydia Animación realizará una exhibición de baile y habrá dos orquestas y DJ. Además también están pendientes de los permisos para organizar una sardiñada. El 29 habrá pasacalles con los gaiteiros de Froallo, una orquesta y la actuación del Freddie Mercury de Vilagarcía. Animación Coda también realizará una interpretación.



El día 30 será el turno de la Banda de Música de Vilagarcía y del Dúo Gramola y habrá una gran fiesta infantil con colchonetas y fiesta de la espuma.



La fiesta se realizará en el aparcamiento de la estación de autobuses.



En San Roque el mismo espíritu festivo del año pasado por San Xoán impera todavía. “Fue un éxito. Vino muchísima gente y la idea es repetir”, explica desde la organización Cristina Canto. Las sardinas y churrasco gratis fueron un polo de atracción para gente de fuera del barrio. “Nosotros queremos dinamizar esta zona. Parece que ahora nos van a hacer las obras. La intención es pasarlo bien y disfrutar al máximo de la fiesta”.