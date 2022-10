El Viajes InterRías FF contuvo al talentoso Real Madrid B

El Viajes InterRías FF empató ayer en Valdebebeas con el filial del Real Madrid en un partido en el que logró adelantarse en el primer cuarto de hora por medio de Machado, pero en el que sufrió en la segunda parte con las acometidas locales, que consiguieron igualar a falta de siete minutos para el final. Repitió once Luis Treviño y su equipo en su segunda acción de ataque rápida se adelantó por medio de su capitana, que marcó su cuarto gol en liga.



El Real Madrid B dominó con balón, alternando juego corto y largo, en un campo de amplias dimensiones. En la primera parte el Viajes InterRías FF contuvo bastante bien al filial, pero tras los cambios en el descanso, las locales mejoraron mucho y acentuaron su dominio. Le tocó sufrir a las visitantes, que pese a todo tuvieron un par de opciones para el 0-2 por medio de Raquel y Machado. El Madrid B siguió insistiendo y la portera María Hueto sostuvo a su equipo hasta que llegó el gol de Camacho. En los últimos minutos el Real Madrid tuvo otra muy clara para ganar, pero no aprovechó la ocasión y el Viajes InterRías salió de Valdebebas con un merecido botín tras trabajar mucho a nivel defensivo ante un rival, plagado de internacionales sub 17 y sub 19, que con balón demostró su calidad y talento.



“Se sufrió, pero a trabajo no nos gana nadie”, dijo un Luis Treviño satisfecho con el punto sumado por su equipo y la aportación de todas las jugadoras. “Estamos madurando a marchas forzadas”. El Viajes InterRías FF suma 7 puntos en tres partidos y la próxima jornada recibirá el domingo a las 12 horas en O Revel al Pradejón riojano.













Real Madrid B 1 - 1 Viajes Interrías FF Real Madrid b: Sofía, Bicho (Sara, min. 71), Clara Villanueva, Pichi, Salas, Rincón (Belén, min. 46), Olaya, Irene (Partido, min. 46), Bea Vélez (Noe, min. 71) y Camacho.

Viajes Interrías: María Hueto, Pañu, Cata, Goretti, Lola, Irene (Sara García, min. 84), Clo (Andrea, min. 56), Gomes, Raquel (Judith, min. 64), Machado (Nati, min. 84) y Ángela Mera (Balo, min. 64).

goles: 0-1 Machado (min.12); 1-1 Camacho (min. 83).

árbitro: Gutierrez Alonso, asistida por Massó Gómez y Domingo Pérez. Mostró amarilla a la local Olaya.