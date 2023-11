El Viajes InterRías FF empata en Madrid y sigue invicto

El Viajes InterRías FF empató ante el filial del Atlético de Madrid en la ciudad deportiva Wanda Alcalá en un partido en el que hizo lo más difícil, remontar el tanto inicial de su rival, pero en el que vio como este era capaz de hacer el 2-2 con diez jugadoras en los últimos minutos. Fue en una acción de balón parado, en la que se iguala todo.

Después de diez jornadas de liga el equipo de Cris Oreiro sigue invicto, segundo en la tabla. Y no se conforma. Por eso la sensación era amarga al final del duelo contra las colchoneras, que pese a ser un filial prepararon el partido a conciencia en función de la propuesta del Viajes InterRías FF.

El Atlético de Madrid modificó su sistema, pasando a cinco defensas e igualando numéricamente en el centro del campo con cuatro jugadoras. Le salió bien porque consiguió robar y transicionar rápido, haciendo daño a las de Sanxenxo. Antes del 1-0 las locales ya dieron un aviso, que salvó Patri Curbelo. En la siguiente transición no perdonaron, aprovechando una indecisión defensiva visitante. No iban ni diez minutos de partido.

No era la primera vez que el InterRías se veía esta temporada en esa situación y fue capaz de voltearla. Cierto que en la primera parte fue fiel a su idea, tuvo el balón y llegadas, pero no finalizó bien. En la segunda parte se mantuvo la tónica y llegó la acción del penalti sobre Jenni Corros, en la que además la local Daniela Miñambres vio la segunda amarilla. La propia Jenny Corros acertó desde los once metros, marcando su séptimo gol en liga, el cuarto de penalti. Y es que una de las ventajas de la propuesta de las celestes es la de generar muchas situaciones de área con el balón en los pies, lo que da lugar a faltas que se convierten en penas máximas.

En un córner rematado por Pañu el Viajes InterRías FF completó la remontada. En los últimos minutos el Atlético se echó arriba e hizo daño. Encontró el 2-2 en una falta lateral. Un resultado que se puede considerar justo porque esta vez el InterRías no estuvo tan bien como en otras ocasiones.

El equipo de Sanxenxo suma 24 puntos y es segundo de forma provisional. Este domingo estará pendiente de lo que suceda en la visita del Real Oviedo al campo del líder Real Madrid B, que será su próximo rival el sábado en San Pedro en un auténtico partidazo.

Cris Oreiro

"Non estivemos á altura do partido, temos que ser máis maduras, temos que ter máis personalidade. Non é perder puntos senón é como os perdes", reflexiona algo contrariada y siempre muy autoexigente la entrenadora coruñesa.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid C: Carolina, Paula (Clara Huerta, min. 82), Noelia, Noemi (Clara, min. 62), Nerea (Patricia, min. 82), Daniela Miñambres, Bárbara, Claudia (Inés, min. 70), Marina, Natalia y Daniela García (Laura, min. 62).

Viajes InterRías FF: Patri Curbelo, Andrea (Ester, min. 63), Pañu, Muñi (Clo, min. 63), Bita, Nerea Lombardero (Sara García, min. 46), Cuquejo (Lola, min. 63), Mery, Tati, Jenny Corros (Gomes, min. 83) y Machado.

Goles: 1-0 Nerea (min. 9); 1-1 Jenny Corros, de penalti (min. 63); 1-2 Pañu (min. 79); 2-2 Noelia (min. 85).

Árbitra: Alejandra Raza, asistida por Judith Barcala y Candela Rubio. Expulsó con doble amarilla a la local Daniela Miñambres en el minuto 63. Amarilla a Laura y Natalia por el Atlético, y a Gomes por el InterRías.