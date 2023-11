El Viajes InterRías FF visita al Atlético en Madrid con suma ambición

Noviembre va a ser un mes clave en las aspiraciones del Viajes InterRías FF, que este sábado a las 16 horas visita al Atlético de Madrid C en la ciudad deportiva Wanda Alcalá. Tras ganar al Racing de Santander en Baltar, el equipo de Cris Oreiro se presenta en la capital de España en una situación que pocas personas podían imaginar en verano. Es segundo con 23 puntos de 27 posibles, a solo dos del Real Madrid B, al que recibirá el próximo sábado en San Pedro. El InterRías FF está invicto y es el equipo más goleador del grupo de Segunda RFEF con 19 tantos.

Ganar al joven Atlético le permitiría jugarse el liderato para la semana, dotando de un mayor aliciente si cabe al partido. Si bien, Oreiro no piensa en el Real Madrid, sino en lo inminente. “O Atlético é un equipo que acaba de ascender pero xa leva 12 puntos”, por lo que es octavo en la tabla y viene de empatar sin goles con el Oviedo. “É un pouco impredecible porque alterna moito as súas xogadoras, con xuvenil e co equipo B”. El filial colchonero destaca por su juventud y el talento de sus futbolistas. “É un equipo bastante vertical, xogan bastante coas extremos e coa dianteira”, explica la entrenadora coruñesa, que recupera a Gomes, mientras que Figueroa y Laura siguen siendo bajas.

El Viajes InterRías FF se presenta en Madrid con mucha ilusión en una jornada en la que el domingo el líder se mide al Real Oviedo, que es tercero con tres puntos menos que las de Sanxenxo. “Queremos tratar de conseguir os tres puntos por todo o que alberga, o partido é importantísimo”, dice con ambición Oreiro, que llegó este verano con el objetivo marcado de conseguir la permanencia y está a punto de alcanzar al primer tercio de liga peleando por el liderato. Lo que ocurra este sábado y este mes servirá para calibrar si el equipo tiene licencia para soñar.

El líder en Barrantes

En Tercera RFEF el Umia recibe en la tarde del sábado a las 17:30 horas en A Bouza al colíder Real Avilés. Las asturianas confeccionaron una plantilla para luchar por el ascenso y después de nueve jornadas están invictas con ocho victorias y un empate, por lo que están en lo más alto con 25 puntos, los mismos que suma el Lóstrego. En el Avilés destaca la goleadora Líber, que lleva 8 tantos, y la portonovesa Nuria Torres, que se enfrenta a su exequipo. Pese a la dificultad del duelo, el equipo de Guillermo Martín intentará competir como lo viene haciendo las últimas semanas, cada vez mejor.