El Viajes InterRías visita al líder CE Europa en Barcelona

El Viajes InterRías FF se desplaza a Barcelona para enfrentarse esta sábado a partir de las 19:30 horas al CE Europa, líder de Segunda RFEF. Partido difícil para el equipo de Luis Treviño a falta de tres jornadas para el final de liga. El InterRías está fuera de descenso, con 3 puntos de ventaja y golaverage sobre el filial del Athletic Club. Las catalanas, que han ganado ocho de sus últimos diez partidos, se están jugando el ascenso directo, ya que están empatadas a 60 puntos con el Atlético de Madrid B, que es segundo.

El Viajes InterRías vuela este sábado muy tempranon (6:45 horas) desde Santiago a Barcelona. El equipo descansará en el hotel tras el almuerzo y posteriormente se desplazará al campo e hierba artificial Municipal Nou Sardenya, ubicado en el barrio de Gracia, con el objetivo de dar la sorpresa.

"Es un rival hecho con jugadoras de mucha calidad y gente joven salida del Barça y el Espanyol", señala Treviño. "Llevan toda la liga ahí arriba. Dominan varios registros, te pueden someter con balón y dominan también el juego directo".

El equipo de Vilalonga viene de empatar sin goles ante el filial del Real Madrid, que también está peleando por el título, con tres puntos menos que el CE Europa. "El Madrid es el mejor equipo técnicamente de la categoría, pero el Europa es más completo porque en el aspecto físico también te superan", dice Treviño. "Tenemos que hacer un buen planteamiento, sobre todo a nivel de contención, y aprovechar las ocasiones que podamos generar". En el partido de la primera vuelta disputado a principios de enero el Viajes InterRías plantó cara al equipo catalán durante setenta minutos, pero acabó cediendo por 0-3.

"Pase lo que pase seguiremos fuera de descenso", apunta Treviño, que no tiene bajas para el partido. El Viajes InterRías FF (30 puntos) saltará al campo sabiendo lo que ha pasado en el duelo entre Athletic C (27 puntos) y Parquesol (30 puntos), que juegan a las 16 horas. "Es un partido que puede igualar la pelea por la permanencia aún más". Treviño cree que si su equipo es capaz de sumar 3 puntos de los 9 que restan en juego seguirá un año más en Segunda RFEF. Los dos últimos duelos serán ante Zaragoza en casa y Espanyol B a domicilio, dos equipos que ya no se juegan nada a nivel clasificatorio. Las dos últimas jornadas se jugarán en horario unificado, los dos próximos sábados a las 19 horas. El partido ante el líder CE Europa se podrá ver en directo a través de la web y el canal de Twitch de BTV Sports. En el Bar O`SPA de Vilalonga los seguidores del Viajes InterRías FF se reunirán para verlo a través de la televisión.