El Viajes InterRías visita a un Pradejón riojano que lo ha ganado todo en casa

El Viajes InterRías FF se desplaza a La Rioja para medirse mañana a las 16:30 horas al Pradejón, segundo clasificado que está luchando por el ascenso en un particular pulso con el Europa catalán. Luis Treviño tiene la baja de la capitana Machado, que deberá cumplir dos partidos por sanción. Tampoco estará Clo, lesionada con una microrotura muscular. Entran en la convocatoria las dos últimas fichajes, las portuguesas Barboz y Paulinha. “Nos van a dar un plus de competitividad alto y margen de maniobra en los partidos. Vienen a competir y tienen ritmo”. Ambas apuntan ya al once titular, aunque Treviño duda en modificar el sistema. “Paulinha era central, pero con el paso de los años se ha ubicado como mediocentro, tiene mucha calidad en su pierna izquierda. Barboz es una jugadora que con balón quiere ir siempre hacia adelante, es un perfil que no teníamos”.



El Pradejón lo ha ganado todo como local. Ocho partidos, ocho victorias con 24 goles a favor y 5 en contra. El campo polideportivo municipal de Pradejón, de hieba natural y grande, es inexpugnable. “Son sólidas atrás y arriba tienen tres jugadoras que marcan la diferencia. Vamos con la idea de contenerlas y aprovechar los zarpazos, conscientes de que la baja de Machado para nosotros es importante”. El Viajes InterRías FF partió esta madrugada a las 6:30 horas y tiene prevista su llegada a Calahorra a media tarde.

Parquesol B vs Umia

En Primera Nacional, el Umia viaja hoy a Valladolid para medirse esta tarde a las 16:30 horas al filial del Pradejón, que cierra la tabla con solo 3 puntos. Es una magnífica oportunidad de sumar un tercer triunfo seguido para seguir distanciándose de la parte baja. Miguel Cores tiene las bajas de Joana y Nati por motivos laborales. Tampoco estará Alejo, mientras que Ainhoa y Marta son dudas. Vuelve Antía después de tres semanas. “Espero un partido complicado. No miro la clasificación. La referencia es el partido de la primera vuelta. Es un equipo joven e intenso y tiene la mejor portera de la categoría”, dice el técnico de las de Barrantes. “Habrá momentos en los que tendremos el balón, algo a lo que no estamos acostumbradas”, por lo que el Umia ha trabajado en un nuevo plan de partido. Cores da importancia a la concentración en las vigilancias.