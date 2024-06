Vilagarcía acoge desde hoy unas jornadas de tecnificación para porteros

Desde hoy jueves y hasta el sábado, el fútbol profesional aterrizará en la capital arousana con el lema “Inténtalo una y otra vez y verás de lo que eres capaz”. De la mano de Juan Abalo, ex entrenador de fútbol profesional, y de Luis Treviño, coordinador de la Escuela Deportiva Arousa y entrenador del Umia femenino, se llevan a cabo unas jornadas de tecnificación técnica y táctica orientados a los porteros y acercadas al profesionalismo, en el Campo de A Pelada.



Participarán profesionales de amplia trayectoria. Los participantes disfrutaron de entrenamientos, charlas y recibirán “visitas de jugadores en activo de Primera División”, dicen desde la organización.



Tan solo podrán participar 14 futbolistas de 12 a 16 años de la provincia de Pontevedra. La razón de ser un grupo tan reducido es “garantizar un trabajo de alta calidad técnica y táctica, en todos los conceptos del juego, que es a lo que se van a enfrentar todos los fines de semana”, explica Juan Abalo.



La apertura correrá a cargo de Iván Cancela, Presidente del Comité y Director de la Escuela Gallega de Entrenadores, así como Seleccionador Gallego Regiones UEFA, que consiguió el campeonato de Europa de aficionados en el Torneo Regiones UEFA, padrino del evento. Las jornadas contarán mañana viernes con la visita de Yago Iglesias, actual entrenador del Pontevedra C.F. acompañado por Álex Otero, su segundo entrenador y preparador físico de fútbol de alto rendimiento.



El sábado participarán en el evento “dos profesionales de reconocida trayectoria, jugadores activos de Primera División, cuya identidad será una sorpresa para los participantes y se desvelará el mismo día”. De esta jornada sólo se revela la participación de Rafa Sáez, fundador de la escuela de porteros 2000 de Pontevedra,ex futbolista, ex entrenador del Coruxo, Celta, Pontevedra, Rápido de Bouzas o Arosa, entre otros equipos.



Entre las ponencias que se llevarán a cabo durante estas jornadas de tecnificación, destaca la impartida la tarde de hoy por Taynatur, equipo multidisciplinar formado por médicos especialistas, farmacéuticos, químicos y nutricionistas con la investigación, innovación y sostenibilidad como filosofía. También estará Iago Roel, Doctor en Psicología Deportiva y Posgrado en psicología de alto rendimiento y también destaca la ponencia sobre la recuperación de las lesiones desarrollada por Katia Bonvehí, experta universitaria en hidroterapia.



La jornada de clausura contará con una mesa redonda formada por Rafa Sáez, la experiencia al servicio de los pequeños futbolistas que utilizan las manos, un entrenador referente del fútbol gallego, Mirolad Ratkovic, ex jugador profesional del Celta de Vigo y Sevilla F.C, Juanvi Cameán, coordinador y entrenador de la EFM Concello de Boiro y entrenador del Valiño Cabo de Cruz de Primera Regional, la psicóloga de Fundación Lar Pro Salud Mental, Luis Treviño y un ex jugador de excepción, Luis Treviño y un ex jugador de excepción,que será una de las grandes sorpresas del evento.



El broche de oro del evento, previo a la entrega de diplomas, será la firma de autógrafos para jugadores, padres y otros familiares, a cargo de “dos grandes y reconocidas figuras del fútbol profesional que, sin duda, serán la gran sorpresa del evento y harán las delicias de todos los presentes”.



Cabe destacar que la tecnificación y las entrenamientos, que serán orientados a entrenamientos globales aplicados a la periodización táctica, serán llevados a cabo a puerta cerrada para obtener el máximo rendimiento y un resultado de óptima calidad, siendo también a puertas abiertas, donde podrán asistir padres y amigos, de 18 a 19 horas de la tarde del sábado.