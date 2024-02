El Vilagarcía se aferra a sus opciones al ganar al CAI Zaragoza

“Fue impresionante. Hacía tiempo que no disfrutábamos”, así explica el presidente del Vilagarcía TM, Antonio Castro, las sensaciones que dejó en el club la victoria lograda el domingo en el pabellón Castelao ante el Publimax CAI Santiago de Zaragoza por 4-3. Los liceístas levantaron un partido que parecía perdido en el último enfrentamiento de dobles.



En la situación tan delicada en División de Honor en la que se encuentra el Vilagarcía TM, el partido de este fin de semana era casi una final. El club, en su intento de no perder la categoría, se reforzó para la segunda vuelta con el fichaje del joven cubano Adrián Pérez, que se entrena en España en un centro de alto rendimiento en San Sebastián de los Reyes. Pérez todavía le está cogiendo el pulso a la liga y el domingo dio una de cal y otra de arena en los individuales. El cubano perdió ante Alejandro Vivo en un partido en el que estuvo por delante en juegos (2-1), pero perdió los dos últimos por 11-7 y 11-8. Pérez se sacó la espina en su siguiente partida. Se midió a Alberto Luño, al que ganó 3-1 con bastante claridad pese a perder el primer juego.



Por su parte, Pedro Castro se vio superado por el propio Luño por 3-1, y no tuvo ninguna opción ante el hispano-chileno Jorge Gambra. El ex del Cambados TM ganó al canterano vilagarciano por la vía rápida. Gambra y Nigeruk disputaron un duelo muy especial, el de dos veteranos ilustres que llegaron hace muchos años a España. Nigeruk no dio opción al dos veces olímpico. Lo barrió de la mesa por 11-8, 11-5 y 11-3. Por el hispano ucraniano parecen no pasar los años. Derrotó también por 3-0 a Alejandro Vivo, por lo que lleva un 75% de victorias en lo que va de temporada (24/8). Con 3-3 en el global, el Vilagarcía TM y los aragoneses se lo jugaban todo en un cara o cruz en el duelo de dobles. Nigeruk y Pérez contra Gambra y Luño. Los visitantes se llevaron los dos primeros juegos por 7-11 y 7-11. Pero llegó la reacción liceísta. En el tercero los locales ganaron 11-8 y el cuarto se lo llevaron por 11-4. En el quinto, el más igualado, la emoción fue enorme. Cayó del lado arousano por 11-9.



“A ver si cambia la suerte”, comenta Antonio Castro después de esta agónica victoria. El Vilagarcía sigue en descenso, con 10 puntos, a 2 de los zaragozanos. El próximo domingo repite en el pabellón Castelao ante el Club de Mar de San Amaro. Los coruñeses aventajan en 4 puntos a los liceístas, por lo que es otro partido clave. “Tenemos que ganar casi todos para salvarnos”, entiende Castro, consciente de que la delicada situación.