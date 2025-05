Vilagarcía será capital del rugby con la celebración de la Copa Xunta de Galicia

El Concello de Vilagarcía será capital del rugby el sábado con la celebración de las finales de la Copa Xunta de Galicia, en Fontecarmoa. La prueba está organizada por el club Os Ingleses, así como por la Federación Gallega de Rugby en colaboración con el Concello de Vilagarcía.

“Es una modalidad olímpica muy espectacular, porque al final, juegan siete deportistas en un campo planteado para muchos más, por lo que son partidos muy intensos en los que se corre mucho”, comenta Carlos Coira, edil de Deportes y presidente de la Fundación Municipal de Deportes.



Se trata de encuentros cortos, de una duración estimada de 20 minutos, en la que participan deportistas desde los doce años hasta sénior. En la presentación de la prueba estuvo la presidenta de Os Ingleses, Isabel Fernández. “Esta Copa Xunta é a máxima competición que se fai a nivel de rugby autonómica. Esperamos entre 300 e 350 deportistas dende as dez da mañán ata as sete da tarde”, cuenta la presidenta.

| Gonzalo Salgado



Asimismo, Javier Fernández, secretario de la Federación Gallega, quiso aprovechar para agradecer al Concello y a Os Ingleses la colaboración, con el objetivo de “poder traer más cosas a Vilagarcía”. Esta competición llega en un momento de esplendor para el rugby 7, dado que los representantes nacionales finalizaron subcampeones del mundo recientemente en Los Ángeles.



“A veces, o rugby a ser un xogo que necesita de tantos xogadores, con tan pouca promoción, en rugby 7 é máis fácil atopar equipos masculinos e femeninos”, recalca Jiménez. Asimismo, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, quiso agradecer la trayectoria de Os Ingleses.

“O éxito do rugby na nosa cidade ten moito que ver coa traxectoria do Club Os Ingleses, os anfitrións do evento, e que fixeron deste deporte un dos máis populares de Vilagarcía”, destaca Varela.



“Hai unha afeción e unha canteira moi grande. Dende logo agora o rugby sentímolo xa como noso. Solo queda convidar á xente a que se acerque a Fontecarmoa a disfrutar”, concluye el alcalde.

Los participantes



En total, serán 20 los equipos que disputarán mañana la competición en el Complejo Deportivo de Fontecarmoa. Por un lado, Kaleido de Vigo, que competirá en todas las categorías; Muralla de Lugo, que competirá en M14, M16 y M18; CRAT A Coruña, en categoría M18, sénior masculino y feminino; CR Ferrol en M14 y sénior masculino; Mareantes de Pontevedra en M16 y M18; el Pontevedra, en sénior masculino y feminino); Santiago R.C en sénior feminino, y por último, los anfitriones, Os Ingleses, que buscarán el triunfo en M14 y M16.



“É un deporte no que se respeta moito o xogo, ainda que a xente teña a idea de que é violento. Animo a todos a vir”, dice Isabel Fernández