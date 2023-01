El Vilalbés llega a A Lomba con una “ambición tremenda” y en su mejor momento

El Racing Vilalbés es segundo en la tabla de Tercera RFEF a solo dos puntos del líder Fabril. Es además el equipo menos goleado de la categoría y el mejor visitante. El domingo jugará en A Lomba (17 horas) ante el Arosa, que es tercero con un punto menos, en un duelo entre rivales directos. Los visitantes llegan pletóricos de forma y de ambición, como explica su técnico Simón Lamas, que cumple su quinta temporada consecutiva como entrenador del Racing Vilalbés.



Con pasado como futbolista en el club chairego, con solo 21 años decidió colgar las botas para dedicarse de lleno a ser entrenador, su vocación. Los éxitos con el conjunto juvenil, al que llevó desde Gallega a División de Honor, le abrieron la puerta al primer equipo cuando el Vilalbés se vio en una situación límite en octubre de 2018. Tenía entonces 26 años pero estaba sobradamente preparado para el reto y así lo demostró. Esta temporada está más cerca que nunca de poder dar el salto de categoría con su equipo y así seguir siendo profeta en su tierra.



Si algo caracteriza al Vilalbés este año, aparte de su solvencia defensiva y regularidad, es su experiencia. En la plantilla continúan jugadores importantes de los últimos años, que atesoran muchos partidos en la categoría, como Vérez, David Buyo, Diego López, Javi Rey, los gemelos Javi y Jose Varela, Make o Cuadrado. Este verano el equipo realizó una decena de incorporaciones. Llegaron Damián (Polvorín), el portero madrileño Santomé (Illescas), que está siendo un destacado, Joel López (Compostela), Dani Fernández (Viveiro), Álex Pérez (Choco), y del Somozas un importante tridente que forman Marcos Álvarez, Santi Gegunde y el veterano Pablo Rey, leyenda del Racing de Ferrol que a sus 37 años sigue haciendo goles (lleva 4).



“Probablemente teñanos o mellor plantel dos últimos anos, nos que fomos evolucionando”, explica Simón Lamas. “Melloramos en canto a experiencia e profesionalidade con xogadores que veñen de facer grandes cousas no fútbol, creo que ese é o salto de calidade respecto a outros anos”. El Vilalbés despidió el 2022 con un empate ante el líder Fabril (0-0) en un partido que mereció ganar por juego y ocasiones. “Foi o noso mellor partido. Estamos moi ben agora mesmo, no mellor tramo da temporada a nivel de xogo”.



Llegados a este punto, el objetivo del próximo rival del Arosa es “estar ahí cos mellores ata o final”, pero no se meten presión. “Non é unha obriga nin un obxectivo marcado polo clube de inicio, pero queremos optar a todo e ímolo tentar porque temos equipo para facelo”. Simón Lamas destaca que “nos cinco anos que levo aquí este é o grupo que mellor traballa, o que máis ilusión e fame ten. Tendo xogadores tan veteranos e outros que levan no clube dez ou doce anos, isto fala moi ben deles” .



El Arosa en A Lomba ha ganado cuatro partidos, en los que anotó nueve goles, y ha empatado tres sin marcar hasta el momento. El domingo tendrá enfrente al muro de Tercera. El portero madrileño Álex Santomé solo ha encajado 8 goles en 14 partidos. “Nós sempre nos caracterizamos por ser un equipo que se organizaba ben a nivel defensivo, pero este ano probablemente é o ano que mellor e máis atacamos e iso permítenos defender menos, sufrir menos e concender menos situacións”, sostiene Lamas.



“A Lomba é o campo máis especial polo ambiente que hai. Vai a ser un partido moi bonito”, prevé el joven entrenador. “Teremos que adaptarnos, o terreo de xogo non está ben e limita moito. Temos que adaptarnos ao fútbol directo do Arosa sobre Sylla e Borja, con moitos centros ao área e xogando a un ritmo moi alto. Creo que temos capacidade no plantel para adaptarnos a iso. Sabemos como vai a ser o partido e ao que nos vai a obrigar o rival”.



El técnico visitante traslada la presión a los locales. “Para o Arosa é unha obriga porque van por detrás e para mín son o máximo favorito ao primeiro posto por todo: por plantel, por vir de Segunda RFEF, pola experiencia que ten o adestrador...Para nós é unha oportunidade de dar un golpe enriba da mesa e demostrar que estamos ahí. Creo que non hai mellor rival nin escenario para facelo e darlle continuidade as grandes sensacións que tivemos contra o Fabril na última xornada. Imos cunha ambición tremenda e con moita seguridade de que imos facer un bo partido”, advierte Simón Lamas, que tiene a toda su plantilla disponible.