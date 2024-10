El Villalonga FC se vuelve pequeño en Vilalba y se reencuentra con la derrota

Poco duró la alegría de la victoria en las filas del Villalonga FC, y es que el conjunto de Luciano González volvió a sumar una nueva derrota, esta vez por 2-0 ante el Rácing Club Vilalbés. A pesar de comenzar bien durante los primeros minutos del encuentro, los celestes terminaron por desconectar del partido, algo que en Tercera RFEF se paga muy caro, y especialmente, ante un equipo que es uno de los grandes favoritos para ascender de nuevo a Segunda RFEF. “Creo que no estuvimos en el partido, y sí lo estuvimos fue los 15 primeros minutos”, lamenta Luciano González.



“A partir de ahí, no sé por qué, desconectamos del partido. Ya no teníamos el balón, corríamos detrás de ellos y fue imposible. No tuvimos personalidad”, afirma el técnico. Lo cierto, es que los locales manejaron el ritmo del encuentro a su antojo, sin grandes complicaciones, ante un Villalonga que se hizo pequeño y no se atrevió a jugar con el balón.

“Si hubiesemos sido más atrevidos puede que el partido hubiese sido diferente. Ya no digo que pudieramos ganar, pero sí ponerle las cosas más difíciles al Vilalbés”, señala Luciano González. “Nos quedan muchas cosas por mejorar. Ahora tenemos que preparar el partido del próximo domingo de la mejor manera posible y salir a competir, además de tener personalidad, que los jugadores sean valientes como la semana pasada y así podremos conseguir algo”, recalca.