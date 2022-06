El Villalonga ficha a Javi Otero y Antón Durán “Chata”

El Villalonga no descansa en el proceso de formación de su nueva plantilla. Ayer mismo dio a conocer dos nuevos fichajes: El de Javi Otero y el de Antón Durán Acevedo “Chata”.



En el caso del primero, se trata de un vecino de la localidad de Villalonga, jugador polivalente, que se une al club de su pueblo en su 75 aniversario y en el que su padre, Fernando Otero, es considerado una leyenda. El deportista se caracteriza por su habilidad con el balón, con un gran regate y por su velocidad. Formado en las categorías inferiores del Valencia CF, pasó por equipos como el Pontevedra CF, CCD Cerceda, CD Boiro, Arosa SC o Rápido de Bouzas, de donde procede. En sus primeras declaraciones tras el fichaje aseguró sentirse “moi feliz de volver ao clube do meu pobo e poder disfrutar do gran ambiente que se vive en San Pedro. Grazas ao corpo técnico e directiva pola confianza depositada en min e vamos a tentar levar ao clube a onde se merece”.



En cuanto a “Chata”, se trata de un joven lateral izquierdo de Vilagarcia de Arousa de 19 años formado en la base del Arosa y que posteriormente completó su ultimo año juvenil en el Choco de Redondela, club de cuyo equipo sénior procede tras la pasada temporada.



El plantel confirmado está formado por ahora por las renovaciones de Nico Fraga, Héctor Mendez, Álex Barbeito, Alexandre Abal “Cavani”, Carlos Gómez, “Joni” López Chavanel, Michael García, Alejandro Diéguez “Wachi”, Rodri Iglesias, Eloy Fariña, Brian Blanco, Álex Fernández y Marcos Blanco, y los fichajes de Javi Otero, “Chata” y “Monchito”.