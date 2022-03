El Villalonga inicia la fase de ascenso rascando un punto

El Villalonga inició ayer la fase de ascenso a Tercera RFEF con la visita al José Arjiz, campo en el que fue capaz de rascar un punto ante un Verín que iniciaba la promoción con dos puntos. El punto sitúa al conjunto de San Pedro a dos puntos del segundo.



El encuentro empezó de forma inmejorable para los intereses del equipo de Ricardo Fernández. No se habían cumplido ni cinco minutos de partido y el Villalonga ya estaba por delante en el marcador. Un buen disparo de Marcos buscando el segundo palo sorprendió a Jorge Salgado, portero del Verín, que no pudo hacer nada para evitar que el 0-1 subiera al marcador.



Como era de esperar y como ha sucedido en muchos de los partidos de fase de ascenso a Tercera disputados ayer tanto en el norte como en el sur, el choque entre Verín y Villalonga fue cerrado, de pocas ocasiones, aunque el cuadro visitante generó más peligro que un Verín abanderado por jugadores como el centrocampista Adrián Mouriño o el delantero Pablo Carnero.



Álex Fernández tuvo una de las más claras del partido al plantarse ante Jorge Salgado en un mano a mano que resolvió con eficacia el portero del Verín.



El encuentro, que estuvo condicionado por el mal estado del terreno de juego, fue madurando con la ventaja en el marcador de un Villalonga que siguió teniendo ocasiones de forma puntual. Marcos tuvo dos, Cavani una y Joni otra. Pero el que perdona...



Faltaba menos de un cuarto de hora para el final y el Verín tuvo una de las pocas llegadas peligrosas en todo el duelo. En realidad, fue una acción desafortunada por parte del Villalonga. Gabri, queriendo despejar un centro lateral, mandó la pelota al fondo de las mallas de Rodri Iglesias. Era el 1-1.



Con el empate se abría un nuevo escenario, pero ni había demasiada energía por parte de ambos equipos ni mucha valentía. El punto no era del todo malo para el Villalonga, pero insuficiente para un Verín que, aunque lo intentó, no fue capaz de crear peligro real a Rodri. Con el empate, el cuadro de Ricardo Fernández está a dos del ascenso.









Verín 1-1 Villalonga Verín: Jorge Salgado; Iván Cerdeira, Maxi, Luis Ossorio (Antonio, min.85), Pablo Carnero (Dani González, min.64), Hugo, Aitor Martínez, Marcos (Miguel Vázquez, min.59), Adrián Mouriño (Pablo Fernández, min.70), Miguel Vilachá (Noel, min.78), Senén.

Villalonga: Rodri; Nico, Carlos Gómez, Charles, Eloy Fariña (Álex Fernández, min.78), Marcos, Lede (Joni, min.67), Gabri, Manu Santos, Javichu, Michael.

goles: 0-1, min.3: Marcos. 1-1, min.78: Gabri, en propia puerta.

árbitro: Castro Gómez (Lugo). Amonestó a Marcos Vilachá, Hugo, Luis Ossorio, Miguel Vázquez, Antonio, del Verín; y a Michael, Marcos, Nico, del Villalonga.