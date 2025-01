El Villalonga negocia el fichaje de un pivote y da la baja al defensa César

La directiva del Villalonga y el técnico Alberto Mariano trabajan a destajo para reforzar al equipo estas semanas. El club celeste pelea por cerrar un mediocentro procedente de Preferente y tiene otro posible fichaje avanzado. Pero no está siendo nada fácil por varios motivos. El mercado del Villalonga es limitado. Se ciñe sobre todo a Preferente, donde “es difícil que dejen salir a alguien que esté dando buen nivel”. En Tercera, por normativa, si un jugador ya ha participado en ocho partidos no puede cambiar de equipo de la misma liga. Mientras que el mercado de Segunda RFEF “no nos lo podemos permitir”, reconoce Mariano de acuerdo a las limitaciones económicas que tiene el club.



De todas formas, la entidad celeste apura las negociaciones para firmar un mediocentro del grupo I de Preferente, ya que es la posición con mayor déficit en la plantilla. El único “seis específico” es Jesús Barbeito, que además arrastra problemas de pubis. “Tenemos que encontrar un futbolista que pueda hacer esa función y que pueda alternar también con la de central”, sostiene Mariano, sabedor que atrás también necesita elevar el nivel de la plantilla.

César, la primera baja

El Villalonga tiene un segundo problema añadido para corregir el tiro en esta ventana de fichajes. Empezó la liga con las 16 fichas sénior cubiertas. De forma que tiene que dar bajas para poder hacer fichajes. “Es la parte más fea del trabajo porque ningún chico me ha decepcionado a nivel entrega ni actitud”, explica Mariano. Pero prima el objetivo del club de “intentar que el Villalonga siga en la categoría y tenemos que reforzarnos”. El defensa César Fontán es la primera baja que da el club, Cumplía su tercera temporada en San Pedro. Podría no ser la única de los futbolistas con licencia sénior. Si llegan fichajes habrá que hacerles hueco. A la espera del regreso del defensa Diego Abal, una vez esté recuperado de la lesión.



Raúl Villar es otro de los futbolistas que apuntan a salir. Aunque en este caso es sub 23 y no ocupa ficha sénior. La posibilidad de reforzarse con futbolistas sub 23 también es muy compleja para el Villalonga. “Tenemos una base de datos importante y conocemos a muchos futbolistas interesantes de los filiales, pero no los dejan salir”.