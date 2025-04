El Villalonga quiere salir del descenso este jueves ante el Betanzos

Ganar o ganar. Este es el único objetivo del Villalonga en el duelo aplazado que le este jueves a las 12 horas en San Pedro al colista Betanzos, ya descendido. En puestos condenatorios con 33 puntos, el equipo de Alberto Mariano necesita sumar de tres para pasar a tener un colchón de dos y situarse decimotercero a falta de dos jornadas. El domingo los celestes visitarán al Gran Peña en Vigo y cerrarán la liga la próxima semana ante un Estradense que está luchando por finalizar segundo.



“Ganar es vital. Es otra final”, reconoce el técnico celeste.”Si lo hacemos, la liga nos cambia porque nos pondremos en una situación que todos hubiéramos firmado hace tiempo”. El Villalonga viene de sufrir “un golpe anímico” con la derrota el sábado ante el Somozas en un partido en el que fue superior pero le faltó acertar de cara a gol. “Merecimos más, pero si sacamos este partido adelante veremos la liga de forma diferente”, insiste el técnico, que tiene las bajas de Héctor, Santi Garrido y Álex Barbeito. Con tres partidos en nueve días, Alberto Mariano que “tenemos plantilla suficiente” para afrontar el exigente reto del calendario. “No vamos a reservar jugadores ni nada por el estilo. Los que estén mejor, jugarán. Al igual que el domingo”.



“El Betanzos está compitiendo fenomenal, con mucho mérito, pese a estar descendido y ahí están sus resultados”, advierte Mariano. En su última salida el colista fue capaz de ganar en Cangas al Alondras y viene de perder 2-3 ante un Sarriana que le remontó en el último cuarto de hora. A domicilio en la segunda vuelta empató ante el líder y ante el Somozas y perdió por la mínima (2-1) ante Estradense y Arosa. “Si alguien piensa que va a ser un partido fácil, se equivoca. Tenemos que pensar que nos van a poner en muchas dificultades. Pero tenemos que ir a por el partido, sin especular, independientemente de que sea el Betanzos o el Arosa”, asume el entrenador local.



Ser contundentes en las áreas, no especular y acertar en ponerse delante para que se tenga que abrir el Betanzos, que juega directo sobre su referente ofensivo Juan de Dora, son algunas de las claves para los locales. El apoyo de la afición también. En este sentido, Alberto Mariano muestra su gratitud. “La afición nos lleva apoyando todo el año estando ahí abajo. Siempre nos animan, están ahí y viene muchísima gente al campo. No hay el más mínimo reproche al equipo. No se le puede pedir más, somos nosotros los que tenemos que darle a la afición y eso es lo que vamos a intentar”.