El Villalonga visita al Estradense, “una de las mejores plantillas de la categoría”

El Villalonga de Alberto Mariano visita esta tarde a las 17 horas al potente Estradense, que está instalado en puestos de play-off, en la última jornada de la primera vuelta. Los celestes tratarán de continuar con su dinámica al alza tras sumar 10 de los últimos 12 puntos en juego, una racha que les ha permitido salir de los puestos de descenso. No será fácil, dado el nivel de juego que están ofreciendo los locales esta temporada.

Mariano, que vuelve a la que fue su casa y donde hizo historia al jugar un play-off de ascenso a Segunda RFEF, apunta sobre su rival que "ha conseguido este año formar una plantilla de primerísimo nivel, quizá una de las tres o cuatro mejores de la categoría". El equipo que entrenan Manuti y Javichu, que fueron pupilos del entrenador santiagués, "empezó muy bien, después bajó un poco porque tuvo lesiones importantes como Carabán, Ángel, Juanín o Jaichenko", si bien los dos últimos ya están de vuelta. "Es un equipo con mucho ritmo para jugar la pelota y capaz de transitar, no es una sorpresa que estén en play-off y ojalá lo consigan jugar a final de temporada".



El Villalonga se presenta en A Estrada con las bajas de los lesionados Íker Villanueva y Diegui. Entra en la convocatoria el último fichaje, Santi Garrido, si bien Mariano no desvela si será titular. "No podemos dejar que se sientan cómodos, tampoco podemos dejar que transiten. Tenemos que ir cambiando los perfiles del equipo, aguantar los momnentos malos y tatar de hacerles daño porque no iremos a especular". Mariano considera clave "ser contundente en las dos áreas", que es donde se deciden los partidos.