Vuelta al trabajo con un ojo en el mercado y otro en Palma

El Viajes InterRías FF retorna hoy a los entrenamientos tras diez días de vacaciones. Lo hace esta tarde en Baltar pendiente del mercado de fichajes y del partidazo del domingo en Mallorca ante el Atlético Baleares (16 horas), tercer clasificado al que el Viajes InterRías aventaja en tres puntos.



El club que preside Enrique Rodríguez tiene la permanencia virtual asegurada en Segunda RFEF cuando todavía no ha terminado la primera vuelta. Pero no se conforma. Está a punto de cerrar el fichaje de un delantera que conoce el fútbol gallego y aumentará la competitividad y alternativas del ataque que maneja la entrenadora Cris Oreiro. En el club esperan anunciar el fichaje a lo largo del día de hoy para que ya pueda viajar con la expedición a Mallorca el fin de semana. No será el único refuerzo, ya que el club trabaja para cerrar otro fichaje para el centro del campo.



Además, en este mes de enero ya estarán disponibles la portera portuguesa Daniela Palha y la delantera norteamericana Connie Cáliz, inéditas en liga hasta la fecha por problemas administrativos. Connie vuela el martes día 9 desde Los Ángeles a Barcelona, y posteriormente a Santiago. De forma que se incorporará a los entrenamientos a mitad de la próxima semana. También se suma Laura Iglesias “Hucha”, una vez recuperada de la larga lesión de rodilla.



Oreiro dio diez días de vacaciones a las jugadoras para que desconectaran y aprovecharan el tiempo para viajar a sus casas. Puesto que en el plantel hay futbolistas de Canarias, Portugal, Barcelona y Gijón. Durante el parón navideño se llevaron deberes, por lo que tuvieron que ejercitarse por su cuenta y regresar en condiciones físicas óptimas para competir sólo unos días después. El domingo tendrán enfrente a un recién descendido que partió con el objetivo de recuperar la categoría perdida. El Atlético Baleares ganó su partido aplazado en estas vacaciones, por lo que la parte alta de la tabla se comprime de cara a un año 2024 de emociones fuertes:1º Real Madrid B (36 puntos); 2º Viajes InterRías (34 puntos); 3º Baleares (31 puntos) y 4º Oviedo (25 puntos).