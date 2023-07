El Xadrez Fontecarmoa logra siete medallas en el IX Masterchess Centro Comercial

El Club Xadrez Fontecarmoa logró siete medallas en el IX Masterchess del Centro Comercial Arousa, en el que participaron 180 ajedrecistas de toda Galicia, en un torneo dividido en las categorías de sénior, infantil, alevín, benjamín y promesas.

Alejandro Cereijo, del Compostela, ganó en la categoría absoluta cediendo solo unas tablas y superó a Luis Guerrero, de la USC y al local Adrián Jamardo.

En infantiles el podio estuvo copado por los jugadores locales Ricardo Oubiña, Aarón Gómez, Irene Diz y César Oubiña, acompañados por Clara Méndez.

En los diversos tramos de premios establecidos por la organización, los ganadores fueron: En sub 16, Brais Moreira, de Pontevedra; en sub 18, Nerea Cereijo, de la E.X. Compostela; la campeona femenina fue Paula Suárez Gómez, del Club Xadrez Fontecarmoa; y el campeón veterano fue Antonio Susavila, del Ajedrez Padrón.

En alevines ganó Luis Rebolo, de la Escola Luguesa, y en la categoría de menos de diez años el vencedor fue David Álvarez, del Lucena de Vigo, que logró siete puntos.