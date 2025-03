A Xunta felicita ao Natural Sport polos seus éxitos nacionais e internacionais

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado polo secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, reuniuse hoxe con adestradores e deportistas do club de taekwondo Natural Sport, de Ribeira, para felicitalos polos numerosos triunfos que están a alcanzar nesta tempada.

En 2024 o Natural foi campión en todos os campionatos galegos de categorías oficiais e nos seis puntuables para os distintos campionatos de España, ademais de lograr varios recoñecementos nacionais e internacionais. O pasado ano ademais foi campión de España de combate, oito anos despois do seu último título.

Así, no encontro estiveron AInara Piñeiro, ouro nacional en cadetes e a deportista máis nova do campionato en conseguilo, con 11 anos; Dani Abeijón, ouro nacional cadete e clasificado para o mundial; Carla Sesar e Tomasa Franco, ouros júnior e primeiras do ranking para o Europeo; Ainhoa Teira, bronce absoluta; Thiago Segade, bronce júnior e campión de España por clubs cadete; Víctor Videla, prata junior, número dous do ranking para o Europeo e subcampión de Europa en cadetes; Andrea Videla, bronce no Campionato de Espala Júnior e no Open de Holanda; e Noa Romero, bronce no Campionato do Mundo Júnior e campioa de Europa sub21. Acompañáronos o director deportivo Juan Luís Martínez, e os adestradores Pablo Carou e Adrián Jiménez.

Recoñecido como Núcleo de Adestramento Deportivo Especializado -a única entidade de taekwondo con este recoñecemento- e con máis de 300 deportistas federados, o club Natural Sport é unha das entidades beneficiarias da ampliación do complexo deportivo A Fieiteira, en Ribeira, xa que conta cunha sala para a práctica desta disciplina. As instalacións, inauguradas en setembro de 2024 tiveron un custe de 2,3 millóns de euros. a través dun convenio de colaboración co Concello de Ribeira. A achega da Xunta ascendeu a 1,2 millóns de euros.