El Xuventude Sisán organiza el IV Memorial José Ramón Serantes "Peque"

El Xuventude Sisán CF organiza un año más el Memorial “José Ramón Serantes Peque”, que celebra su cuarta edición el próximo 28 de diciembre a las 18.00 horas en el campo de Senra 2. Este evento deportivo y conmemorativo enfrentará al Juventude de Sisán contra el Real Madrid. CD Ribadumia, en un homenaje que ya se ha convertido en una tradición imprescindible en el calendario deportivo local.



El Memorial nace con el objetivo de honrar la memoria de José Ramón Serantes “Peque”, un joven ribadumia que destacó no sólo por su talento como deportista, sino también por los valores de amistad, esfuerzo y humildad que transmitió a todos los que lo conocieron. El “Peque” fue un referente tanto en el CD Ribadumia, donde jugó durante años, como en la Juventude de Sisán, que desde su fundación en 2021 le rinde homenaje anual.



“Para nós é unha honra manter vivo o legado de Peque. Foi un exemplo como deportista e como persoa, un amigo inesquecible para moitos de nós. Este Memorial é a nosa forma de lembralo e de manter o seu espírito presente na nosa comunidade,” afirma David Pereira, presidente del Xuventude Sisán FC.



“Convidamos a todos os veciños e afeccionados ao fútbol a asistir a este emotivo encontro. Será unha oportunidade única para reunir á comunidade de Ribadumia e honrar a memoria dun amigo e compañeiro que sempre permanecerá nos nosos corazóns”, señalan desde el Concello de Ribadumia.

Ediciones anteriores



La primera edición del Memorial José Ramón Serantes "Peque" fue en el año 2021, en el que Xuventude Sisán y CD Ribadumia jugaron un partido en la memoria de Peque. Además de una agradable jornada de buen fútbol, en la primera edición también se disfrutó de distintos sorteos y demás sorpresas que los clubes planearon para los asistentes.



El Concello de Ribadumia no solo se acuerda del vecino en el mundo del fútbol, si no que en la ya popular Baixada o Umia, también incluyeron, ya en el año 2015, un trofeo José Ramón Serantes “Peque” que fue destinado para el primer C1 que pasase por el puente de Baión. Así, la organización espera que en A Senra se reúna una gran comunidad con el fin de honrar la memoria de una gran persona, que no solo marcó el mundo del deporte, si no el de toda una comunidad.



“Unha tarde de fútbol e emocións para honrar a memoria de quen foi moito máis ca un xogador: un exemplo de amizade, esforzo e paixón”, comentan desde el Club Xuventude Sisán, que también preparará sorpresas para esta nueva edición.