Trabajo da una semana a la CEOE para que haga una propuesta o reducirá la jornada con UGT y CCOO

El secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, avisó a la CEOE de que esperarán hasta el próximo lunes 1 de julio para que la patronal eleve una propuesta por escrito a Trabajo sobre la reducción de la jornada laboral o, de lo contrario, pactarán con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas en 2025 sin merma salarial.



“Si nosotros fuéramos al lunes próximo sin ninguna propuesta alternativa de la patronal, pues tendremos que tomar alguna decisión”, indicó Pérez Rey tras la reunión de este lunes con UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, para negociar el borrador sobre la reducción de la jornada laboral, que el pasado viernes Trabajo remitió a los agentes sociales.



En declaraciones a los medios, el número dos de Yolanda Díaz avisó a CEOE y Cepyme de que antes de la próxima reunión para avanzar en la reducción de jornada, que se ha convocado para la semana que viene, deben trasladar los criterios y elementos de los que hacen depender un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo.



Sobre esos criterios y elementos, indicó que “no pueden ser muchos, porque el documento es muy nítido en cuál es su propósito, que es rebajar la jornada de manera razonable y escalonada”.

A la espera de una respuesta

“Lo que espero, y creo que así harán, es que en el marco del trabajo de CEOE y Cepyme podamos tener alguna respuesta para, en su caso, poder incorporarla y seguir adelante con la tramitación de este proyecto”, añadió el secretario de Estado de Trabajo.



Al respecto, Pérez Rey subrayó que la reducción de la jornada laboral lleva negociándose desde hace cinco meses, por lo que “no es posible” que la CEOE no haya realizado una propuesta por escrito en todo este tiempo. “No supone un panorama del que estar orgulloso”, agregó.



“El tiempo apremia”, aseguró Pérez Rey, que durante su intervención de ayer insistió en que “las propuestas o las contrapropuestas deben estar maduras y deben ser incorporadas al debate, por escrito”. Así, el secretario de Estado de trabajo indicó que las organizaciones sindicales han trasladado en reiteradas ocasiones cuáles son sus posiciones en esa mesa, mientras que la patronal, por su parte, todavía no se ha pronunciado, “más allá de discutir en bloque la propuesta de reforma o lanzar mensajes apocalípticos”, por lo que urge a la CEOE a que aclare “cuál es la posición” de la patronal sobre la materia.



“Lo único que el Gobierno no contempla, lo único que el Gobierno no puede tolerar y no debe, en ningún caso, propiciar en la mesa es una estrategia dilatoria. Pongámonos a trabajar”, recalcó Pérez Rey.

Preguntado por el ambiente de la mesa de negociación, Pérez Rey ha insistido en que existe una “muy buena relación”, ya que la mesa lleva más de cuatro años negociando elementos “cruciales” del mercado de trabajo en España. “Tenemos una magnífica relación”, ha expuesto.



Trabajo trasladó la pasada semana a los agentes sociales una propuesta para abordar la reducción de jornada que contempla, entre otras medidas, que los trabajadores con jornada parcial o reducida podrán seguir realizando el mismo número de horas tras la entrada en vigor de la reducción de jornada laboral, percibiendo a cambio un incremento salarial proporcional.