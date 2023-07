Crónica | El PSOE insufla dosis de ilusión en su mitin y apela a un “voto útil” contra la derecha

Avanzar, progreso e igualdad fueron ayer las palabras más repetidas en el mitin del PSOE en Vilagarcía. Los socialistas eligieron este tramo final de campaña para pedir el voto “útil” del que tanto se ha hablado todos estos días con el objetivo de aglutinar el voto de la izquierda y evitar un gobierno de PP y Vox. “Non podemos permitirnos retroceder a 1974”, señaló la expresidenta de la Diputación, Carmela Silva. Fue ella la encargada de –haciendo alusión a sus vivencias personales– hacer un repaso por “todos os avances que conseguimos gracias ao Partido Socialista”. Silva habló de sanidad pública, de igualdad, de salarios dignos y de “votar ao PSOE en contra do fascismo de Vox e do PP que lle abre a porta”.



No fue Silva la única que se subió al atril del jardín de Ravella en un mitin que jugó en clave nacional, más que en la local. Las intervenciones las inauguró el alcalde vilagarciano, Alberto Varela, que censuró la “pouca catadura e pouca ética do líder do PP” y levantó los aplausos del público con un “a riqueza ten que estar nas mans dos traballadores e non das grandes fortunas”. Le siguió Modesto Pose, candidato al Congreso, que también hizo referencia a las mentiras de Alberto Núñez Feijóo y puso sobre la mesa los “datos do Sanchismo” con referencias al empleo, al incremento de las pensiones y del salario mínimo.



El ambiente mitinero tímido al principio, y con ansia entre los asistentes de acudir a ver el debate televisivo, se fue calentando con el paso de los minutos. El responsable provincial del PSOE y también candidato al Congreso, David Regades, aprovechó que estaba en Arousa para hacer referencia a los “paseos en barco de un narcotraficante con Feijóo”. No solo tuvo palabras para él. Consciente de que la izquierda se presenta más fracturada lanzó un pequeño dardo al BNG aludiendo a varias políticas socialistas en el gobierno estatal. “A forma de defender aos galegos é con medidas e non axitando bandeiras con estrelas de cinco puntas”, zanjó. Sus palabras animaron a los presentes y Formoso cogió el testigo con un rotundo “imos gañar o goberno de España o próximo domingo”.



En todo caso la verdadera efervescencia se respiró cuando el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tomó la palabra. “Tienes 10 minutos. Hay que ir a ver el debate”, le gritaron desde el público. A lo que él contestó: “¿Qué mejor espectáculo que este?”. El vigués habló de política “de abajo para arriba”, de la de “afectos y empatía” y de la de “mirar a los ojos a la gente”. Habló del gobierno de Sánchez e insufló ilusión en el público. “Somos capaces de sacar este país adelante”. Hizo referencia a la gestión de Feijóo en la Xunta y puso su ciudad como ejemplo.



Ante un público ya entregadísimo acabó con un “Viva Vilagarcía, Viva Vigo y Viva España” y con el mensaje entregado entre aquellos que se unieron al mitin al oírlo hablar de que “el domingo hay que ir a votar al Partido Socialista”.